Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin tarihteki Avrupa Şampiyonası macerası 1996’da başlamıştı... Şu ana kadar bu dev organizasyona dört defa katıldık. Ki bunlardan hiçbirisi de rahat olmadı. 1996’da en iyi ikinciler kategorisinden 2000’de play-off turundan, 2008’de grup ikincisi olarak vize aldığımız şampiyonaya 2016’da ise birçok ihtimalin bir araya geldiği en iyi üçüncü olarak gitmiştik. Şimdi ise şaşırtıcı bir şekilde önümüzde tarihi bir fırsat var. H Grubu’nda lider olan ve önünde dört maçı bulunan ay-yıldızlı takımımız, en rahat vize aldığı organizasyonlardan birinin eşiğinde...

Fransa kazanırsa...

Arnavutluk’un gruptaki ciddi rakibimiz İzlanda’yı yenmesiyle avantajı cebine koyan Türkiye’nin 11 Ekim’deki Arnavutluk maçını kazandığı takdirde önü daha da açılıyor. Çünkü aynı gece oynanacak İzlanda-Fransa maçının skoru da bizi yakından ilgilendiriyor. Eğer biz kazanır ve Fransa da İzlanda’yı mağlup ederse fark 6 puana çıkıyor. 14 Ekim’de Fransa deplasmanındaki sonuç çok büyük önem arz etse de asıl belirleyici 14 Kasım’daki İzlanda maçı olacak gibi görünüyor. Millîlere o imtihanda beraberlik bile bir maç önceden katılım vizesi manasına geliyor.

Herkesi kazanacağız

Andorra maçında performansı eleştirilen Hakan Çalhanoğlu kesik yerken Şenol Güneş, suratı düşen oyuncusunu kazanma yoluna gitti. Skor üstünlüğünün sağlanmasının ardından Milan’da ter döken oyuncuyu sahaya süren tecrübeli teknik adam hem maçı hem de futbolcusunu kazanma felsefesini gösterdi. Çalhanoğlu’nun gönlü alındı.

Değişen sadece goller

Bir tarafta sancılı geçen ve zorla 1-0 kazandığımız Andorra maçı, hemen sonrasında 4-0 galip geldiğimiz Moldova mücadelesi. İki maçta da topa ve oyuna hâkim bir millî takım. Neticeye bakıldığında ise farkı getiren son vuruş ustalığı. Andorra maçında 27 şutta 9 isabet ve bir gol bulurken Moldova sınavında 18 şutta 7 isabet ve 4 gole adımızı yazdırdı.

Cenk en iyiler arasına girdi!

Andorra karşılaşmasında kötü bir performans sergileyen ancak 4-0’lık Moldova mücadelesinde deyim yerindeyse “patlama” yapan Cenk Tosun, UEFA tarafından EURO2020 elemelerinde en iyi performansı sergileyen futbolcu anketinde yer aldı. Salı gecesinin karşılaşmalarına göre başlatılan “En iyi ferdî performans kimindi?” sorusunun yöneltildiği ankette millî oyuncumuz Cenk Tosun, Portekizli Cristiano Ronaldo, İngiliz Jadon Sancho ve Kosovalı Valon Berisha ile yarışıyor. Sonuçlar bugün açıklanacak.