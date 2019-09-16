Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Marmaris’te düzenlenen Dünya Ralli Şampiyonası’nın (WRC) 11. ayağı Türkiye Rallisi’nde, Red Bull pilotu Fransız Sebastien Ogier, zirveye yerleşerek birinciliğini ilan etti. Bir diğer Red Bull pilotu Fin Esapekka Lappi’nin ikinci olmasıyla Citroën duble yaptı. Baştan sona Citroën’in zirvede yer aldığı rallide ilk başta Lappi liderdi ancak cumartesi günü liderliği ele geçiren Ogier, tamamlanan etapların sonunda takım arkadaşının 34 saniye önünde kalmayı başardı. Ogier böylece bu sene üçüncü zaferini kazanırken Meksika Rallisi’nden bu yana ilk defa kazandı. Türkiye Rallisi’ni podyumda tamamlayan isim Hyundai’den Norveçli Andreas Mikkelsen oldu.

Tanak ilk 10 dışında

Geçen sene Türkiye Rallisi’ni domine eden Toyota, bu sene hayal kırıklığı yaşadı. Şampiyona lideri Estonyalı Ott Tanak, cumartesi günü yaşadığı problem sebebiyle ilk 10’a giremedi. Bu durumdan yararlanan Ogier puan farkını kapatarak şampiyonada ikinciliğe yükselirken Hyundai’den Belçikalı Thierry Neuville de ancak 8. olabildi. Türkiye Rallisi öncesinde 32 puan farka sahip olan Tanak, rallinin ardından 210 puanla şampiyona liderliğini korurken Ogier 193 puanla ikinci sıraya yükseldi. Neuville ise 180 puanla üçüncü sıraya geriledi.

Türkiye Rallisi’nde ilk 5 sıra:

1. Sebastien Ogier: 3.50.12.1

2. Esapekka Lappi: 3.50.46.8

3. Andreas Mikkelsen: 3.51.16.6

4. Teemu Suninen: 3.51.47.2

5. Dani Sordo: 3.52.38