Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Süper Lig'de millî maç arasına 5 puanla giren Trabzonspor, sahasında oynadığı ikinci maçta Gençlerbirliği'ne takıldı. Abdülkadir Ömür ve Caleb Ekuban'dan gelen kötü haberlerle sarsılan Karadeniz temsilcisi Gençlerbirliği karşısında iki defa öne geçse de üstünlüğünü korumayı başaramadı. Büyük bir çekişmeye sahne olan maçta gol perdesi 17'de açıldı. Sağ bek Pereira'nın ortasını kafayla filelere gönderen sol bek Novak takımını öne geçiren isim oldu: 1-0. Golden sonra da temposu düşmeyen maçta 24'te Avdijaj'ın ceza sahası içerisinden çıkardığı şut çerçeveyi bulmadı. Bu pozisyonun hemen ardından Gençlerbirliği Sio ile gole yaklaşsa da Fenerbahçe maçının yıldızı Uğurcan gole izin vermedi. Maça dengeyi getiren gol ise ilk yarının son anlarında geldi. Sosa'nın orta alanda kaptırdığı topu iyi değerlendiren Gençlerbirliği hızla atağa kalktı ve son vuruşu yapan Stancu ilk yarının skorunu belirledi: 1-1.

Sturridge'in top kaybı!

İkinci yarıya hızlı başlayan Trabzonspor Sosa'nın frikikleriyle gole yaklaştı ama Ertaç iki pozisyonda da kalesini gole kapadı. Bordo-mavili takımı yeniden öne geçiren gol ise 57'de geldi. Nwakaeme'nin ceza sahasında düşürülmesiyle kazanılan penaltı vuruşunu iyi değerlendiren Sörloth Süper Lig'deki ikinci golüne imza attı: 2-1. Öne geçmesinin ardından farkı açıp rahatlamasını sağlayacak gol fırsatlarını cömert bir şekilde harcayan Ünal Karaman'ın takımında son bölümde yeni transfer Daniel Sturridge de ilk defa şans buldu. 70'te Avdijaj'ın yerine oyuna dahil olan dünyaca ünlü İngiliz futbolcu, 84'te orta alanda topu kaptırınca ani atağa kalkan Gençlerbirliği'nde arka direkte topla buluşan Sessegnon skoru bir kez daha dengeledi: 2-2. 89'da Sosa'nın ceza sahasının hemen dışından kullandığı frikik az farkla dışarı çıkınca 90 dakika 2-2'lik beraberlikle noktalandı.

Sakin kalmalıydık!

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, "Bizim tecrübemizdeki takımların oyunu tutması lazım. Orta sahadaki oyuncuların yaşlarını dikkate almak lazım. Kötü oynamalar olabilir ama her şartta galip geldiğimiz durumda sakin kalıp oyunu tutmalıydık. Bazen istediğiniz gibi olmuyor. Sonuçta bunlar futbolda olabiliyor" derken, "Avrupa'da ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Bazı bölgelerle ilgili sıkıntılarımız var. Hücum hattında sıkıntılarımız oldu ama şartlar ne olursa olsun ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Yeni transferlerimiz çalışıyor. Sturridge istenen seviyeye gelmesi için biraz daha beklememiz gerekiyor" sözlerini kullandı.