Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Evdeki hesabın çarşıya uymaması durumu var Beşiktaş’ta... Fikret Orman başkanlığındaki yönetim ciddi değişimlere gitmişti. Tarihî başarıların yakalandığı Şenol Güneş, millî takıma yol alırken yerine de rakip analizlerinde farklı olan, oyun şablonunu istatistiklere göre belirleyen Abdullah Avcı getirilmişti. Her ne kadar transfer süreci sessiz ve etkisiz gibi görünse de kadroya sekiz yabancı takviyesi yapılmıştı. Siyah-beyazlılar hem adımlarını ekonomik atıyor ama aynı zamanda da şampiyonluğun en güçlü adayı olduğunu dillendiriyordu.

Eleştiriler Avcı’ya

Ancak ligde geride kalan dört haftada söylemler ile eylemler tutarsızlık gösterdi. Abdullah Avcı yönetimindeki Kara Kartal, ava giderken avlandı. Pozitif oyunu tercih eden, önde basan ve sürekli galibiyeti kovalayan Beşiktaş, ligin yeni takımı Gazişehir Gaziantep deplasmanında ummadığı bir sonuçla karşılaştı. Vida’nın ilk dakikalarda gördüğü kırmızı kart takımın oyun planını bozup neticeye tesir etse de yeni sezon için açılan “beyaz” sayfa, şu anda “siyah” tabloya dönüştü. Avcı’ya olan güven biraz azaldı ve camiada ciddi eleştiriler başladı.

DÖRT MAÇTA YEDİ GOL

Siyah-beyazlıların siyah tablosunda savunması var... Beşiktaş defansı dört maçta kalesinde yedi gol gördü. Ki, Gazişehir Gaziantep maçında kalede üç gol görülmesine rağmen bir o kadar da net pozisyon verilmesi dikkat çekti. Aynı Beşiktaş Şenol Güneş döneminin ilk üç sezonunda ligin en az gol yiyen ve pozisyon veren takımlarından biriydi.

NEREDESİN KRAL!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde Perşembe günü Slovakya deplasmanında Slovan Bratislava’yla yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. BJK Nevzat Demir Tesislerinde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki idmana sakatlıktan yeni çıkan Burak Yılmaz da katıldı. Oğuzhan Özyakup’un da yer aldığı idmanda yarım sahada çift kale maç oynandı.

15 sezonun en kötüsü

Beşiktaş, geride kalan dört hafta sonunda Süper Lig’de son 15 sezonda en kötü başlangıcını yaptı. İlk dört haftada bir galibiyet, bir beraberlik ve iki yenilgi alan siyah-beyazlılar son olarak 2004-05 sezonunun ilk dört haftasında iki beraberlik ve iki yenilgiyle iki puan toplayabilmişti. Kara Kartal son 15 sezonun ilk dört haftaları dikkate alındığında ilk defa eksi averaja (-1) düştü.