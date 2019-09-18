Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kazakistan’da bir tarih yazıldı! Yazarı da “minderin efendisi” Rıza Kayaalp’ti. Yozgat doğumlu güreşçimiz kimleri yere sermedi ki... Nur Sultan’da düzenlenen Büyükler Dünya Güreş Şampiyonasında ülkemizi 130 kiloda temsil eden Rıza, ilk turda Küba asıllı Şilili Fernandez’i, ikinci turda Çinli Meng’i, çeyrek finalde Gürcü Kajaia’yı, yarı finalde Alman Popp’u geçti. Finalde ise rakip 2017’de yendiği Kübalı Oscar Pino Hinds’ti. Rakip de aynıydı skoru da aynı oldu sonu da mutlu bitti. Kayaalp iyi başladığı müsabakayı 3-1 aldı ve Türk spor tarihine geçti.

Akbaş’la eşitledi

2020 Tokyo Olimpiyatlarına katılma hakkını da elde eden Rıza Kayaalp, altın madalya ile grekoromen stilde üçer dünya şampiyonluğu bulunan Hamza Yerlikaya ve Selçuk Çebi’yi geride bıraktı. Rıza, serbest stilde dört defa dünya şampiyonluğu kazanan Hüseyin Akbaş’ı da yakaladı. Kayaalp, nisan ayında da Romanya’da 9. Avrupa şampiyonluğuna ulaşarak, Hamza Yerlikaya’nın rekorunu kırmıştı. Türkiye grekoromen stil müsabakalarını bir altın ve bir bronz madalya ile tamamladı. Kadınlarda ise bugün Bediha Gün bronz madalya mücadelesi verecek.

Sırada olimpiyat var

Altın madalya sevincini yaşadığı sırada Başkan Erdoğan’ın sıcağı sıcağına aradığı ve tebrik ettiği Rıza Kayaalp ”Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Hedefim olimpiyat şampiyonu olmak. Allah kısmet ederse o madalyayı da ülkeme getireceğim” dedi.