Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç - TFF’nin Fatih Terim’e verdiği ceza ve bunun sosyal medya hesabından 19.05’te açıklanmasına yönelik tartışmalar devam ederken Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray ve Terim’i yaylım ateşine tuttu. Sarı-kırmızılı camianın konuya yaklaşımı için “Onların fıtratında var. Dünya neler konuşuyor, biz neler konuşuyoruz? Bizim ülkemizde, yok efendim Tweet 19.05’te atılmış” eleştirisi getiren Ali Koç, Fatih Terim’le ilgili olarak ise daha sert ifadeler kullandı. Başkan Koç “Bir teknik adamın sicili neden bu kadar bozuktur? Neden bu kadar ceza alır? Bunları konuşmuyoruz. Üzerinde durmamız gereken şeyler çok farklı ama bizde kavga gürültü devam ediyor” dedi.



> Zekeriya Alp’e destek

Ali Koç, Alanya maçıyla ilgili olarak ise “Kural hatası var, itirazımız da var. TFF’ye başvuru yapacağız” açıklaması yaptı. Koç “Bir tanesi yoruma açık, diğeri değil. Yeni kurallar tam olarak spor yorumcuları tarafından da incelenmemiş” derken “TFF’nin bu konuda spor kamuoyuna bilgilendirme yapması gerekiyor” vurgusunda bulundu. MHK Başkanı Zekeriya Alp’in konuyla ilgili açıklama yaptığı iddialarına da değinen Ali Koç “Kendisi son derece tecrübeli ve değerli bir isim. Haberi yapan isim de manidar. Ancak ses kaydını duyarsam inanırım. Türk futbolu son dönemde algı operasyonlarıyla yönetiliyor. Ama bu konuda herhangi bir algıya maruz kalmadan kararın en doğru şekilde verileceğini düşünüyorum” diye konuştu.



CENGİZ’DEN SERT KARŞILIK

Edepli olalım!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Club Brugge maçı öncesi Ali Koç’un Fatih Terim’le ilgili sözlerine sert cevap verirken, “Bunlar hoş değil. Saçmalamanın açıklaması olmaz. Saçma sapan konuşan birine karşı cevap verdiğiniz anda siz de saçmalarsınız. İnsanı hayvandan ayıran edeptir. Edebimi bozmak istemiyorum. Bu edep içinde kalınmalı. Camiaları temsil eden insanların sözlerine dikkat etmesi gerekir. Ben 19.05 eyleminin bilinçli yapıldığına inanıyorum. Aksine kimse beni ikna edemez” şeklinde konuştu.



Bindiğimiz dalı keseriz

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı’nın Kafkas Mücevherat ile imzaladığı sponsorluk anlaşması sonrasında gündemi sarsan açıklamalarda bulunan Ali Koç “Ne bizim ne de başkasının maçlarına özel olarak çok sayıda hakem hatası yapılıyor diyemeyiz. Polemiklerin dışında kalmaya çalışıyoruz. Kavga edersek bindiğimiz dalı keseriz” dedi.