Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig 5. Haftada Yeni Malatyaspor ile Galatasaray ile karşı karşıya geliyor. Deplasmanda galip gelmek ligde üst sıralara yerleşmek isteyen sarı-kırmızılı ekip ile evinde galip gelmek isteyen Yeni Malatyaspor kozlarını paylaşmaya hazırlandı.

Yeni Malatyaspor 0 - 1 Galatasaray

D.A.Hakem ilk yarının son düdüğünü çaldı.

D.A.Hakem ilk yarının son düdüğünü çaldı.

44'Galatasaray rakip yarı alanın ortalarından serbest vuruş kazandı.

41'İlk yarıda son dakikalara giriyoruz. Bu dakikalarda maçın ilk dakikalarındaki yüksek tempo biraz düştü.

38'Ev sahibi ekip golün ardından yaşadığı şoku atlatmış görünüyor. Sergen Yalçın'ın öğrencileri bu dakikalarda daha kalabalık bir şekilde rakip sahada GOL arıyor.

35'Marcao'nun top kaybı sonrası Jahovic seken topa hareketlendi ancak pozisyonu iyi takip eden Muslera kalesini terketti ve topu uzaklaştırdı.

34'Guilherme'nin kullandığı köşe vuruşunda Chebake kafayı vurdu fakat top üstten dışarı gitti.

32'Seri'nin kullandığı serbest vuruşta önce Luyindama sonrasında Nzonzi topu havalandırdı ancak Adem Büyük zor pozisyonda iyi bir vuruş yapamadı.

32'Rakip savunmayı eksik yakalayan Ömer Bayram'ı faulle durduran Acquah sarı kart gördü.

29'Konuk ekip golün ardından net pozisyonlar buldu fakat şu ana kadar bu fırsatları değerlendiremedi.

28'DIŞARI GİTTİ! Seri'nin kullandığı köşe vuruşunun ardından ön direkte seken top arka direğe açıldı ancak Marcao topu kaleye gönderemedi.

27'YİNE FARNOLLE! İlk golün sahibi Seri ceza sahasının hemen dışından arka direğe ortaladı. Babel'in yaptığı kafa vuruşunda Farnolle yine harika uzandı.

26'Galatasaray golden sonra rakip sahada daha fazla bulunmaya devam ediyor.

25'FARNOLLE'DEN İZİN YOK! Ömer Bayram'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta iyi yükselen Luyindama kafayı vurdu ancak soluna uzanan Farnolle çok güzel bir kurtarışla gole izin vermedi.

23'Galatasaray'ı öne geçiren golde asisti yapan Ömer Bayram da önemli bir pay sahibiydi.

23'GOL Sol tarafta aldığı topla son çizgiye inen Ömer Bayram kale sahasına güzel bir orta yaptı ve iyi yükselen Seri yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

23'GOL Jean Michaël Seri

15'Galatasaray'da maçın bu bölümüne kadar yapılan pas hataları ve top kayıpları dikkat çekiyor. Ev sahibi ekip ise kazandığı toplarla hızla rakip kaleye gitmek istiyor.

15'İlk dakikaların ardından Babel ve Adem kanat değiştirdi.

13'Jahovic'in arka direğe yaptığı ortada Guilherme kafayı vurdu fakat kaleci Muslera topu çizgi üzerinde çelmeyi başardı. Pozisyonun ardından yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

10'Adem'in sol kanattan yaptığı ortada top kaleci Farnolle'de kaldı.

9'KÖTÜ VURDU! Galatasaray savunmasının arkasına atılan topta Donald çaprazdan ceza sahasına girdi ve çok sert vurdu ancak top üstten dışarı gitti.

8'DOKUNAMADI! Ceza sahasına gelen tehlikeli ortada Jahovic topa dokunamadı ve meşin yuvarlak kaleci Muslera'nın ellerinde kaldı.

8'SAVUNMA ARAYA GİRDİ! Sağ kanattan topu taşıyan Aquah topu içeri ortaladı fakat Nzonzi topu uzaklaştırmayı başardı.

6'Adem Büyük'ün top kaybı sonrası Yeni Malatyaspor rakibini eksik yakaladı ancak Luyindama, Jahovic'in dönmesine izin vermeyince tehlike büyümedi.

4'Ev sahibi ekip maçın ilk bölümlerinde rakibi ön alanda karşılıyor.

3'Yeni Malatyaspor'da geçen haftadan farklı olarak Bifouma yerine Buğra Çağıran maça ilk 11'de başladı.

2'Eski takımına karşı forma giyen Adem Büyük maça sol kanatta başladı. Ryan Babel ise karşılaşmanın ilk bölümlerinde sağ kanatta görev yapıyor.

1'Chebake taç çizgisi üzerinde Nagatomo'nun müdahalesi ile yerde kaldı ve ev sahibi ekip serbest vuruş kazandı.

M.Ö.Karşılaşmanın orta hakemi Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Samet Çiçek yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan olacak.

M.Ö.Galatasaray'da cezası nedeniyle takımın başında olamayacak Teknik Direktör Fatih Terim kadrosunda önemli bir rotasyona gitti. Sağ bek Mariano yerine forma giyecek Şener'in yanı sıra Adem Büyük ve Florin Andone'de kendilerine ilk 11'de yerde buldu.

M.Ö.Galatasaray XI: Muslera, Şener, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Adem, Ömer, Babel, Andone.

İLK 11'LER

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Robin Yalçın, Mustafa Akbaş, Sakıb Aytaç, Acquah, Chaleli, Donald, Buğra, Guilherme, Jahovic

Galatasaray: Muslera, Şener, Ömer, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Seri, Nzonzi, Adem,Babel, Andone