Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karadeniz ekibinde kara bulutlar bir türlü dağılmıyor... Sezona iyi başlayan ancak sonrasında önce Abdülkadir Ömür ardından Yusuf Sarı ile başlayan sakatlıklara Caleb Ekuban da eklenmiş ardından Fernandes de bu furyaya katılmıştı. Yedek kulübesi iyice zayıflayan ve gençler dışında alternatifi bulunmayan teknik direktör Ünal Karaman’a bir kötü haber de Daniel Sturridge’ten geldi. Yeni transferin aşil tendonunda ödem tespit edildi ve Sivasspor maçının kadrosundan çıkarıldı.

On bir planı değişti

Teknik direktör Ünal Karaman’ın planı da zorunlu olarak değişime uğradı. On bir de düşünülen Sturridge’nin yokluğunda forvet olarak bir tek Sörloth kaldı. Getafe maçı sonrası eksiklere bağlı olarak bundan sonra sıkıcı bir oyun oynayabileceklerini ifade eden Karaman ne olursa olsun hedeflerinin üç puan olduğunu söyledi. Galibiyet için sahada olacaklarını belirten Ünal Hoca’nın önceki maçlarda olduğu gibi hücum ağırlıklı değil daha kontrollü bir oyun tercih etmesi bekleniyor.