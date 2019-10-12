Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EURO2020 Elemeleri A Grubu'nda Çekya ile İngiltere karşı karşıya geldi. Mücadelenin 5. dakikasında Harry Kane'in penaltıdan kaydettiği golle öne geçen İngiltere, 9. dakikada Jakub Brabec'in golüne engel olamadı ve skora eşitlik geldi.

Karşılaşmanın ilk yarısından başka gol sesi çıkmadı ve devreye beraberlikle girildi. Dakikalar 85'i gösterdiğinde Çekya, Ondrasek'in golüyle öne geçti.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Çekya, İngiltere'yi 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Çekya puanını 12'ye yükseltti. İngiltere de bir maç eksiğiyle 12 puanda kaldı.