Maç öncesi seremoniye “Barış Pınarı harekâtında kahraman ordumuzun yanındayız” yazılı pankartla çıkan iki takım oyuncuları seyircilerden büyük alkış aldı. Öte yandan Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübü maçtan önce her koltuğa Türk bayrağı bıraktı. Maça gelen taraftarlar bayrakları sallayarak güzel görüntüler oluşturdu.
Basketbol maçında barış pınarı harekatına destek
12.10.2019 - 19:13 | Son Güncelleme: 12.10.2019 - 19:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'na Türkiye Basketbol Ligin’de oynanan Balıkesir Büyükşehir Belediyespor- Bandırma Kırmızı maçında destek mesajı verildi.
Etiketler : Basketbol,
655945 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/655945.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Alanyaspor
7
4
2
1
5
14
2
Sivasspor
7
3
3
1
5
12
3
Trabzonspor
7
3
3
1
4
12
4
Konyaspor
7
3
3
1
4
12
5
Fenerbahçe
7
3
2
2
4
11
6
Başakşehir
7
3
2
2
3
11
7
Antalyaspor
7
3
2
2
0
11
8
Gaziantep FK
7
3
2
2
-1
11
9
Malatyaspor
7
3
1
3
6
10
10
Galatasaray
7
2
4
1
0
10
11
Göztepe
7
2
3
2
1
9
12
Beşiktaş
7
2
2
3
-2
8
13
Denizlispor
7
2
2
3
-2
8
14
Ankaragücü
7
2
2
3
-5
8
15
Çaykur Rizespor
7
2
2
3
-5
8
16
Kasımpaşa
7
2
1
4
-4
7
17
Gençlerbirliği
7
0
3
4
-6
3
18
Kayserispor
7
0
3
4
-7
3
Süper Lig Fikstür
8.Hafta Maçları
18.10.2019 20:30
Galatasaray - Sivasspor
19.10.2019 15:00
Antalyaspor - Gençlerbirliği
19.10.2019 17:30
Trabzonspor - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
19.10.2019 17:30
Başakşehir - Göztepe
19.10.2019 20:00
Ankaragücü - Beşiktaş
20.10.2019 14:00
Kayserispor - Kasimpaşa
20.10.2019 16:30
Alanyaspor - Rizespor
20.10.2019 19:00
Denizlispor - Fenerbahçe
21.10.2019 20:00
Konyaspor - Yeni Malatyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniye
7
4
2
1
5
14
2
Hatayspor
7
4
2
1
5
14
3
Balıkesirspor
7
4
1
2
3
13
4
Akhisar Bld.Spor
7
4
1
2
3
13
5
Fatih Karagümrük
7
3
3
1
4
12
6
Altay
7
3
3
1
2
12
7
Bursaspor
7
4
0
3
0
12
8
Keçiörengücü
7
2
5
0
2
11
9
Adana Demirspor
7
2
4
1
4
10
10
İstanbulspor
7
2
4
1
1
10
11
Erzurum BB
7
3
1
3
0
10
12
Osmanlıspor
7
3
1
3
-1
10
13
Menemen Belediyespor
7
2
1
4
-6
7
14
Adanaspor
7
1
3
3
-2
6
15
Altınordu
7
1
2
4
-1
5
16
Giresunspor
7
1
2
4
-7
5
17
Boluspor
7
0
2
5
-6
2
18
Eskişehirspor
7
1
1
5
-6
-2
PTT 1. Lig Fikstür
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Bursaspor - ümraniyespor
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Keçiörengücü - Balikesirspor
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Boluspor - Giresunspor
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