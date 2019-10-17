Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe’nin Fas asıllı Fransız millî futbolcusu, sosyal medya hesabı instagram’daki profil fotoğrafını, sarı-lacivertli kulübe sözleşme imzaladığı günlerde çektirdiği asker selamı fotoğrafıyla değiştirdi. Futbolcunun bu hareketi sosyal medyada büyük beğeni topladı. Rami için kendi kulübünün yanı sıra G.Saray ve Beşiktaşlı taraftarlar başta olmak üzere çok sayıda başka kulüp taraftarları da teşekkür içeren yorumlarda bulundu. Yabancı sosyal medya hesaplarının da paylaşımı retweet ettikleri görüldü.