Fenerbahçe’nin Fas asıllı Fransız millî futbolcusu, sosyal medya hesabı instagram’daki profil fotoğrafını, sarı-lacivertli kulübe sözleşme imzaladığı günlerde çektirdiği asker selamı fotoğrafıyla değiştirdi. Futbolcunun bu hareketi sosyal medyada büyük beğeni topladı. Rami için kendi kulübünün yanı sıra G.Saray ve Beşiktaşlı taraftarlar başta olmak üzere çok sayıda başka kulüp taraftarları da teşekkür içeren yorumlarda bulundu. Yabancı sosyal medya hesaplarının da paylaşımı retweet ettikleri görüldü.
Helal olsun Adil Rami
17.10.2019 - 04:44 | Son Güncelleme: 17.10.2019 - 04:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
UEFA, Türkiye hakkında Arnavutluk ve Fransa maçlarında millî futbolcularımızın yaptığı asker selamıyla ilgili skandal kararlar alıp, soruşturmalar açarken ülkemize Adil Rami’den büyük bir destek geldi.
Etiketler : adil rami,fenerbahçe,
656774 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/656774.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
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M.
A.
Y.
A.
P.
1
Alanyaspor
7
4
2
1
5
14
2
Sivasspor
7
3
3
1
5
12
3
Trabzonspor
7
3
3
1
4
12
4
Konyaspor
7
3
3
1
4
12
5
Fenerbahçe
7
3
2
2
4
11
6
Başakşehir
7
3
2
2
3
11
7
Antalyaspor
7
3
2
2
0
11
8
Gaziantep FK
7
3
2
2
-1
11
9
Malatyaspor
7
3
1
3
6
10
10
Galatasaray
7
2
4
1
0
10
11
Göztepe
7
2
3
2
1
9
12
Beşiktaş
7
2
2
3
-2
8
13
Denizlispor
7
2
2
3
-2
8
14
Ankaragücü
7
2
2
3
-5
8
15
Çaykur Rizespor
7
2
2
3
-5
8
16
Kasımpaşa
7
2
1
4
-4
7
17
Gençlerbirliği
7
0
3
4
-6
3
18
Kayserispor
7
0
3
4
-7
3
Süper Lig Fikstür
8.Hafta Maçları
18.10.2019 20:30
Galatasaray - Sivasspor
19.10.2019 15:00
Antalyaspor - Gençlerbirliği
19.10.2019 17:30
Trabzonspor - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
19.10.2019 17:30
Başakşehir - Göztepe
19.10.2019 20:00
Ankaragücü - Beşiktaş
20.10.2019 14:00
Kayserispor - Kasimpaşa
20.10.2019 16:30
Alanyaspor - Rizespor
20.10.2019 19:00
Denizlispor - Fenerbahçe
21.10.2019 20:00
Konyaspor - Yeni Malatyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniye
7
4
2
1
5
14
2
Hatayspor
7
4
2
1
5
14
3
Balıkesirspor
7
4
1
2
3
13
4
Akhisar Bld.Spor
7
4
1
2
3
13
5
Fatih Karagümrük
7
3
3
1
4
12
6
Altay
7
3
3
1
2
12
7
Bursaspor
7
4
0
3
0
12
8
Keçiörengücü
7
2
5
0
2
11
9
Adana Demirspor
7
2
4
1
4
10
10
İstanbulspor
7
2
4
1
1
10
11
Erzurum BB
7
3
1
3
0
10
12
Osmanlıspor
7
3
1
3
-1
10
13
Menemen Belediyespor
7
2
1
4
-6
7
14
Adanaspor
7
1
3
3
-2
6
15
Altınordu
7
1
2
4
-1
5
16
Giresunspor
7
1
2
4
-7
5
17
Boluspor
7
0
2
5
-6
2
18
Eskişehirspor
7
1
1
5
-6
-2
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