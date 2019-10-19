Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sakatlıklarını tamamen atlatan Hasan Ali Kaldırım ve Garry Rodrigues’in Pazar günü forma giymesine kesin gözüyle bakılıyor. Topla yapılan hafif antrenmana katılmasına rağmen Kruse’nin oynama ihtimali yüzde 50. Moses ve Emre Belözoğlu ise kesinlikle riske edilmeyecekler.

Pazar akşamı Yukatel Denizlispor’la oynanacak lig maçı öncesi sakatlıklardan bunalan Ersun Yanal’a, Hasan Ali Kaldırım ve Garry Rodrigues’den müjdeli haber geldi. Sakatlıktan çıktıktan sonra hızlı bir adaptasyon süreci ve oynama isteğiyle umulandan çabuk toparlanan Rodrigues ve Hasan Ali’nin pazar günü sahada olacağı öğrenildi.

Sakatlıktan çıkmasına rağmen henüz istenilen seviyeye gelmediği anlaşılan Victor Moses'in ise ancak haftaya forma giyebilecek seviyeye gelmesi beklenirken, Max Kruse’nin pazar günü oynama olasılığı ise yüzde 50.

PROFESYONELLİK TİMSALİ HASAN ALİ

Parasını cebinden vererek bireysel antrenör nezaretinde çalışarak yaz tatilinden bile fit dönerek tüm takıma profesyonellik mesajı sunan Hasan Ali Kaldırım, Auidi Cup’ta ki hazırlık maçında yaşadığı önemli sakatlığı da profesyonelce çabalarıyla beklenenden kısa sürede aşmayı başardı. Tedavi için gittiği ABD’de bile çalışmalarını aksatmayan Kaldırım, bunun ödülünü pazar günü sahaya takımın başında kaptan olarak çıkarak alacak.



GARRY RODRIGUES ÇOK HIRSLI

En zor günlerinde kendisine kucak açan Fenerbahçe camiasına kendisini borçlu hissettiğini her fırsatta belirten Garry Rodrigues de hırsla çalışıp, Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu’nun direktiflerini harfiyen uygulayarak kısa zamanda sakatlıktan kurtuldu.

Pazar günü sahada olması beklenen yıldız futbolcunun oynamaması durumunda sarı lacivertli takımın hücum gücünün büyük oranda aksadığı Antalya maçında net biçimde görülmüştü.

ERSUN YANAL ÖZEL GÖRÜŞTÜ

Dün Samandıra Can Bartu tesislerinde yapılan antrenmanda sakatlıklardan çok canı yanan Ersun Yanal’ın, Emre Belezoğlu ve Max Kruse ile saha ortasında bir süre sohbet yapması dikkat çekti. Yanal’ın futbolculara “Oynama isteğinizi anlıyorum. Takımın da sizlere çok ihtiyacı var. Ancak bu uzun bir maraton. Takımın size yıl boyunca daha çok ihtiyacı olacak. Bu nedenle hırsınıza yenik düşüp tam iyileşmeden oynamayı aklınızdan geçirmeyin” dediği öğrenildi.

DENİZLİ DEPLASMANINDA HEDEF İYİ FUTBOLLA 3 PUAN

Fenerbahçe dünü tek idmanla geçirirken önceki gün takımla çalışamayan Harun, Kruse ve Emre de sahaya çıktı. Teknik patron Ersun Yanal oyuncularından iyi futbol ve üç puan isterken sadece futbola odaklanmaları gerektiğinin altını çizdi. Sarı lacivertli takım bu sabah 11.30’da bir antrenman daha yapacak, 15.55’te ise uçakla Denizli’ye geçecek.