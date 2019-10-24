Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi’nde bugün üç sınav birden vereceğiz. Kulüpler bazındaki bu sınavların yansıması ise ülke bazlı olacak. Çünkü şu anda UEFA’da ülke sıralamasında Hollanda’nın gerisine düşerek 11. sıraya indik ve bu da 2021’de şampiyon takımımızın Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılamaması anlamına geliyor. Bu açıdan galibiyetler ve beraberlikler büyük önem arz ediyor.

Tur umudu sürmeli

Günün ilk maçlarını gruplarında son sırada bulunan Beşiktaş ve Başakşehir yapacak. Avcı yönetiminde iki maçta “sıfır” çeken siyah-beyazlıların tur umutlarını devam ettirmesi için mutlak kazanması gerekiyor. Muhtemel bir puan kaybında ise işi çok ama çok zora giriyor. Keza bir puanlı Başakşehir’in de aynı şekilde üç puan alması gerekiyor.

Gece yarısı Fırtına

Trabzonspor cephesine baktığımızda ise pozitif bir hava içerisinde olan bordo-mavililer grupta son sırada bulunan Rus ekibi Krasnodar’ı misafir edecek. Olası bir galibiyet temsilcimizi tura yaklaştıracak. Beraberlik hâlinde ise şanslar azalacak. Dileğimiz ise üç maçın da iç sahada olduğu düşünülürse “UEFA gecesini üçlü çekerek tamamlamak” şeklinde.