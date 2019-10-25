Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcimiz Trabzonspor C Grubu’ndaki üçüncü maçında evinde misafir ettiği Krasnodar’a 1-0 mağlup oldu. Trabzon’a puansız gelen Rus ekibi karşısında sahaya üç puan parolasıyla çıkan Ünal Karaman’ın ekibi maç boyunca yakaladığı fırsatları golle sonuçlandıramayınca gruptan çıkma şansını zora soktu. İlk yarıda özellikle Yusuf Sarı ile kaleyi yoklayan bordo-mavililer ataklarından sonuç alamayınca soyunma odasına golsüz gidildi. Krasnodar’ın golü karşılaşmanın 49’uncu dakikasında geldi. Sağ bekleri Petrov’un geliştirdiği atakta altı pastan Berg’in şutunu Pereira eliyle çıkarmaya çalışsa da, futbolcu bir kere daha dokundu topa: 1-0.

Golü bulamadık

Bu gol Trabzonspor’u kamçılarken Sosa’nın önderliğinde ataklar geliştiren Ünal Karaman’ın talebeleri son vuruşlarda etkisiz bir görüntü çizdi. 61’de Sosa’nın pasında ceza sahasına harika giren Nwakaeme, vuruşundan sonuç alamadı. Hemen üç dakika sonra Abdülkadir Parmak’ın şutu çerçeveyi bulsa da kaleciyi mağlup edecek sertlikte değildi. Vakit ilerlerken Karaman oyuna Kamil Ahmet’in yerine Doğan Erdoğan’ı, Abdülkadir’in yerine de Advijaj’ı aldı. Ancak bu değişiklikler de bordo-mavili takımı ateşlemeye yetmedi. Karşılaşmanın uzatma bölümünde ani gelişen atakta Vilhena ile bir gol daha bulan Rus ekibi 2-0’lık sonuçla ilk galibiyetini alırken, Trabzonspor 1 puanda kalarak tur şansını zora soktu.