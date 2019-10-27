Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşan Galatasaray, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Bu sezonki ikinci derbisine çıkan sarı-kırmızılılar yine galip gelemedi. Aslan ligin 6. haftasında da Türk Telekom Stadyum'nda karşı karşıya geldiği Fenerabhçe ile de 0-0 berabere kaldı. Cimbom bu müsabakalarda rakip fileleri de havalandıramadı.
Galatasaray bu sezonki ikinci yenilgisini aldı
Galatasaray, Beşiktaş yenilgisi ile ligdeki ikinci yenilgisini aldı. Sarı-kırmızılılar, bu mağlubiyetlerin 2’sini de deplasmanda yaşadı. Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısı 0-0 biten mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı. Aslan böylece ligdeki ikinci yenilgisini aldı. Cimbom bu sezon ligin ilk haftasında yine deplasmanda Denizlispor’a kaybetmişti. Galatasaray ayrıca ligde Kayserispor’u yenerken, Yeni Malatyaspor ve Denizlispor ile berabere kaldı.
Galatasaray derbide yine gülemedi
Galatasaray, bu sezon Fenerbahçe maçının ardından Beşiktaş derbisinde de 3 puan alamadı.
Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşan Galatasaray, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Bu sezonki ikinci derbisine çıkan sarı-kırmızılılar yine galip gelemedi. Aslan ligin 6. haftasında da Türk Telekom Stadyum'nda karşı karşıya geldiği Fenerabhçe ile de 0-0 berabere kaldı. Cimbom bu müsabakalarda rakip fileleri de havalandıramadı.
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