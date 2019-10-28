Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasındaki derbi maçta Galatasaray'ı 69. dakikada Umut Nayir'in attığı golle 1-0 mağlup etti. Maç sonunda Beşiktaş Kulübü'nün paylaştığı gönderiyi alıntılan Vodafone Park hesabı, olay bir göndermede bulundu.

"ADMİN UMUT NAYİR SANDIM"

Galatasaraylı taraftarların Radamel Falcao transferi öncesinde olay olan "Admin Falcao sandım" sözüne karşılık Vodafone Park hesabı, "Admin Umut Nayir sandım" diyerek sarı-kırmızılı kulübe göndermede bulundu. Bu twit, Beşiktaşlı taraftarlar tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.