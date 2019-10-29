Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çok değil 10 Ekim’de Kayserispor’un başına geçen teknik direktör Samet Aybaba, 17 gün sonra görevi bıraktı. Yönetim kuruluna sunulan veda mektubunda ise hem sebepler vardı hem de üzüntüler dile getirildi. Geçmişteki güzel hatıralara istinaden ateşten gömleği giydiğini ifade eden Aybaba “Ancak görev yaptığım 17 günlük süre zarfında sergilediğim bütün çabaların karşılıksız kaldığını, futbolcu grubunun daha önce karşılaşmadığım bir umursamazlık içerisinde olduğunu, pozitif yönde hiçbir geri dönüş alamadığımızı fark ettim” dedi.

Entrikalara takılmadım

On yedi günlük süre için kendi ve teknik ekip adına herhangi bir talepleri olmayacağını da ifade eden Samet Hoca “Futbol, isimler kadar yürekle ve inançla oynanması gereken bir oyundur. Hayatım boyunca futbola bakış açım sebebi ile hep saha içinde kalmaya, saha dışı entrikalara takılmamaya çalıştım. Her şartta aslolan kulüptür, kimse kulübün üzerinde değildir diye düşündüm. Çok üzülerek Kayserispor’da gelinen noktanın böyle olmadığını söylemek durumundayım” ifadelerini kullandı.