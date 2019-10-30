Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray’da gözler Fatih Terim’in yapacağı operasyonda... Ocak ayında ve sezon sonunda “yeni takım kurma” sözü veren tecrübeli teknik adam önümüzdeki haftadan itibaren değişime gidiyor. Şu ana kadar gerek ligde gerekse Şampiyonlar Ligi’nde yabancı on birlerle sahaya çıkan Aslan’da artık yerli oyuncular da sahada olacak. Bir anlamda “İstiklal Marşı okuyan oyuncusu yok” eleştirileri artık yapılamayacak. Bir başka bakış açısıyla generallerin (Feghouli ve Belhanda gibi) yerini askerler alacak. Kabiliyetleri sebebiyle sabırla forma verilen ancak hayal kırıklığına uğratan isimlerin yerinde savaşan, koşan ve pes etmeyen futbolcular olacak.

Herkes hazır olsun

Gözünü karartan ve bir anlamda “Artık yeter” diyen Fatih Hoca, şu ana kadar pek şans veremediği oyuncularla kötü gidişe son vermeye çalışacak. Cezası sebebiyle Beşiktaş derbisinde kadroya giremeyen Ömer Bayram ile birlikte Âdem Büyük, Emre Mor, Şener Özbayraklı ve Taylan Antalyalı şu an için formaya en yakın isimler. Ancak Terim’in bir anda hepsini sahaya sürmek yerine önce iki üç isimde değişiklik yapması, müteakiben de diğer oyunculara şans tanıması bekleniyor. Eğer bu hamle de netice vermezse Terim’in “Belki 17-18 yaşındaki oyuncularla mücadele ederiz” sözünün hayata geçmesi mevzubahis. Ki, bu hamle ile daha önce Ozan Kabak kazanılmış ve kulübe ciddi kaynak sağlanmıştı.

Şifresi çözüldü

Cimbom’da hem iç sahada hem dış sahada şu ana kadar görünen oyun kurgusu belli. Belhanda ve Feghouli geçtiğimiz sezonlardaki gibi fazla sorumluluk almazken hücum organizasyonundaki kilit isim Babel. Muslera uzun top atıyor, Hollandalı kontrol edip ya kendi gitmeye çalışıyor ya da indiriyor ama o da kısa sürede rakibe geçiyor. Luyindama ve Marcao ise aşırı öz güvenden dolayı geriden oyun kurmak isteseler de baskı gördüklerinde hata yapıyorlar ve Cimbom geriden bir türlü oyun kuramıyor. Nzonzi ise orta alanda sorumluluk alıyor ama yalnız kalıyor, ileride pas isteyen veya boş alana kaçan olmadığı için sürekli yan pas yapmak mecburiyetinde kalıyor.

Yalnız adam Andone

Aslan’da Gomis’ten sonra forvet konusunda bir türlü dikiş tutturulamadı. Eren Derdiyok ile teknik ekibin problem yaşaması, ardından taraftarın tepkisi sonrasında Diagne ve Mitroglou’dan da istenilenin alınamaması sonrası Falcao ile Andone geldi. Herkes Falcao’yu beklerken Andone’ye mecbur kalındı. Ki, Romen oyuncu da ileride hep yalnız kaldı ve bir türlü istediği pasları alamadı. Buna rağmen altı maçta süre bulup kendi şahsi çabasıyla iki gol kaydetti.

Marcao’nun yerine Donk

Derbide sarı kart gören ve cezalı duruma düşen Marcao’nun forması Ryan Donk’a... Teknik direktör Fatih Terim’in “joker” olarak gördüğü zaman zaman ortada ve gerekirse ileride de şans verdiği Hollandalı oyuncu, Türk Telekom’daki Çaykur Rize mücadelesinde on birde yer alacak. Bir diğer stoper de her zamanki gibi Luyindama olacak.

Ryan Babel’in şanssızlığı

Sarı-kırmızılılarda Fatih Terim’in en beğendiği ve yeteneklerine güvendiği oyuncuların başında geliyor Babel. Şu ana kadar Muslera ile birlikte 13 maçın tamamında 1.144 dakika süre alan oyuncu konumunda bulunan Hollandalı futbolcu dinlendirilmek isteniyor ancak bir türlü istenilen skorlar alınamayınca Babel mecburen sahada oluyor. Ancak artık o da daha iyi olması adına rotasyonun içine girecek.