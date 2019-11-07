Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Utanç duyulacak bir skor aldıklarını kaydeden tecrübeli hoca, "Oyunla ve mağlubiyetle ilgili söylenecek tek şey var, o da yazık. Sadece farklı sonuç olarak üzülmedik, aynı zamanda utandık." dedi.

"SADECE YAZIK"

Oyunculara bir takım mesajlar verdiğini kaydeden Terim, "İlk 10 dakikada 3-0 ile başlamak hiçbir antrenörün planında yoktur. Çok uzun zamandır içeriye ve dışarıya bir takım mesajlar veriyorum. En önemli şey, söylediklerim ile söyleyemediklerim arasındaki uçurum. Mağlubiyet olabilir ama bugünkü mücadele, yok. Söylenecek de fazla bir şey yok esasında. Yazık sadece. 9 tane maçımız var ve her oyuncuya ocak ayına kadar ihtiyacımız var. Tabii ki çok üzgünüz, taraftarımıza üzgün bir gün yaşattığımız için daha da üzgünüz ama sonuçta belki şöyle olabilir diyebileceğimiz bir şey de yok." ifadelerini kullandı.

"BU SKOR AZ BİLE"

Fatih Terim, "Hiç seslenmeden bu mağlubiyeti, daha 10 dakikada 3-0 ile başlarsanız, bu skor az bile olur." sözleriyle konuşmasını noktaladı.