Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray’ın, Şampiyonlar Ligi macerası bu sene erken bitti. Hem de tam anlamıyla bir hezimetle: 6-0! Bu ağır skor tabii ki de tatsız bir durum. Ancak saha içinde yaşananlar, tabeladaki rakamlardan çok daha ağırdı! Yenilen gollerden sonra reaksiyon vermeyen, koş(a)mayan oyuncular, rakibini göz göre takibi bırakanlar... Real’de sakat sakat sahada olan Marcelo karşısında takip koşusu yapan, tehlikeli bölgeye koşuyu bırakan Feghouli. Daha sonrasında da onu durdurmak için topa basmak yerine, ellerini arkada bağlayarak topun ona çarpması için dua eden Mariano. İleri çıkarken, boşa koşmayan, top rakibe geçince basmayan orta saha... Kısaca alışılmışın dışında teslim olan Galatasaray. İşte en acı tablo bu!

Aslan teslim oldu

Daha dördüncü dakikada Feghouli Marcelo’nun önünden geçip gitmesini izledi. Mariano da müdahale etmeyince Brezilyalı rahat rahat ortaladı. Arkada direkte topla buluşan Rodrygo perdeyi açtı: 1-0. Üç dakika sonra yine benzer senaryoda Marcelo içeri kesti. Rodrygo bu defa kafayla topu ağlara yolladı: 2-0. 14’te Nzonzi’nin Kroos’a müdahalesi sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına gelen Ramos farkı üçe çıkarttı. 45’te Galatasaray atağa çıkarken, Nagatomo’nun asist gibi hatalı pasında Benzama golü buldu: 4-0. 81’de tekrar sahneye çıkan Benzema skoru beşledi. Gecede perdeyi açan Rodrygo kapatan isim oldu: 6-0. Evet belki halen sarı-kırmızılıların UEFA şansı devam ediyor ama çok ciddi bir değişiklik, silkelenme şart. Ama alt yapıdan yapılacak takviyeler ile ama ciddi bir rotasyonla.

MUSLERA NE YAPSIN?

G.Saray’ın file bekçisi Fernando Muslera’nın ardı ardına gelen Real Madrid gollerinde yapabileceği fazla bir şey yoktu. Defanstaki inanılmaz hatalar Uruguaylı kalecinin kariyerinin en kötü maçlarından birini yaşamasına sebep oldu.

Tek kelimeyle yazık!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim maç sonrası hayli moralsizdi. Utanç duyulacak bir skor aldıklarını kaydeden tecrübeli hoca, “Oyunla ve mağlubiyetle ilgili söylenecek tek şey var, o da yazık. Sadece farklı sonuç olarak üzülmedik, aynı zamanda utandık” derken, “İlk 10 dakikada 3-0 ile başlamak hiçbir antrenörün planında yoktur. Çok uzun zamandır içeriye ve dışarıya bir takım mesajlar veriyorum. En önemli şey, söylediklerim ile söyleyemediklerim arasındaki uçurum. Mağlubiyet olabilir ama bugünkü mücadele, yok. Söylenecek de fazla bir şey yok esasında. Yazık sadece. 9 tane maçımız var ve her oyuncuya ocak ayına kadar ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.