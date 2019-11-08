Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Abdullah Avcı’nın grip olması sebebiyle gidemediği, Burak Yılmaz, Atiba, N’Koudou, Ruiz ve Diaby’nin de rotasyon sebebiyle götürülmediği, Douglas ile Dorukhan’ın ise sakatlıkları sebebiyle forma giymediği maça ‘hasta’ olarak çıkan Beşiktaş’ın Avrupa’daki hüsran serisi devam etti: 3-1... Sahaya 4-4-2 dizilişiyle çıkan siyah-beyazlılarda santrforda Umut ile Güven, ön liberoda Oğuzhan-Kartal ikilisi vardı. Karşılıklı ataklarla başlayan maçın 15. dakikasında ev sahibi ekip kazandığı kornerin ardından Paulinho’nun kafa vuruşuyla öne geçti: 1-0. Transfer olduğu günden itibaren sessiz olan Boyd 29. dakikada çok şık bir gole imza atarak skoru eşitledi: 1-1. Ancak bu golden 8 dakika sonra Paulinho tekrar sahneye çıktı: 2-1. İlk yarının sonunda Lens’in çok ağır bir kararla kırmızı kart görmesiyle Beşiktaş 10 kişi kaldı.

Şutlar girmedi

İkinci devreye büyük bir dezavantajla başlayan Beşiktaş’ta Vida 53. dakikada fileleri havalandırsa da Hırvat oyuncunun vuruştan önce topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle hakem golü iptal etti. Bir kişi eksik oynamanın etkisiyle hücumda hiçbir varlık gösteremeyen ve topu kalesinin çevresinden uzaklaştırmakla uğraşan Beşiktaş, 73’te Kartal’ın yerine Elneny’nin girmesiyle rakip yarı alanda top yapmaya başladı. Siyah-beyazlılar 79’da Güven ve Boyd’un üst üste çektiği şutlarla gole çok yaklaştı. Oyunda hareketlenen temsilcimizin umutlarını 81’de Wilson’un attığı gol bitirdi. Kalan sürede başka gol olmadı ve Beşiktaş karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrılarak gruptaki dördüncü maçını da kaybetti. Puansız olarak son sırada kalmaya devam eden temsilcimiz Avrupa defterini kapattı.

Sırtı yerden kalkmıyor

Çok değil iki sezon önce Avrupa’da fırtına gibi esen Beşiktaş, bu sezon Avrupa Ligi’nde galibiyete hasret kaldı. Grupta oynadığı 4 maçta üç puanı bir arada göremeyen siyah-beyazlı takım Avrupa’daki son 6 maçında galip gelemedi, üst üste 5. yenilgisini aldı. Dün takımın başında olamayan Abdullah Avcı’nın Avrupa karnesi de oldukça kötü. Avcı çıktığı 21 Avrupa maçında tek galibiyet alabildi. O da 2017-2018 sezonundaki UEFA Avrupa Ligi maçında Braga’ya (2-1) karşıydı. Bu arada dünkü maçın Litvanyalı hakemi Mazeika yönetimiyle tepki çekti. Karşılaşmanın 45. dakikasında Lens’in rakibine müdahalesine kırmızı kart çıkaran Mazeika’ya kenar yönetimi ve yedek futbolcular büyük tepki gösterdi.