Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa'yı 3-2 yenerek milli araya moralli giren Fenerbahçe'de ortaya konan futbol yine de kafalarda soru işaretlerine neden oldu. Kasımpaşa önünde net bir baskı kurulamaması takımın Emre'ye bağımlı oluşuna yoruldu.

YOKLUĞU HEMEN HİSSEDİLİYOR

Aynı durum daha Emre'nin oyundan alındığı dakikalardan sonra da gözlemleniyor. Emre pas kalitesiyle hem takımın baskı yemesine engel oluyor hem de defansla ofans arasındaki bağlantıyı kuruyor.

GUSTAVO'YA YÜK BİNİYOR

Emre'nin olmadığı zamanlarda Gustavo'nun üzerine de yük daha fazla biniyor. Pas isabet yüzdesi azaldığı içinde kontra yememek için bekler ileri çıkışlarda yeterince cesur olamıyor.

MALATYA MAÇINA YETİŞECEK Mİ?

Kasığında sakatlık olan Emre'nin Malatya deplasmanına yetişme şansı yüzde 50. (Takvim)