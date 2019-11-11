Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkent ekibinin başkanı Fatih Mert, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Metin Diyadin'e hizmetleri için teşekkür ettiklerini söyledi.

Metin Diyadin ile bugün görüştüklerini belirten Mert, "Teknik direktörümüzle karşılıklı olarak anlaştık ve sözleşmeyi feshettik. Yeni teknik direktör konusunda da çarşamba gününe kadar kadar vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Süper Lig'deki ayrılıklar

6 EKİM 2019: Hikmet Karaman - Kayserispor

8 EKİM 2019: Yücel İldiz - Denizlispor

28 EKİM 2019: Samet Aybaba - Kayserispor

29 EKİM 2019: Tamer Tuna - Göztepe

29 EKİM 2019: Mustafa Kaplan - Gençlerbirliği

11 KASIM 2019: Metin Diyadin - Ankaragücü