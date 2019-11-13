Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından bedelsiz olarak Granada'ya transfer olan 30 yaşındaki sol bek, 13 haftası geride kalan ligde sadece 1 maçta ve 45 dakika forma şansı bularak hayal kırıklığı yaşadı.

İspanyol ekibine transferinden önce A Milli Futbol Takımı kadrosuna da çağırılan İsmail Köybaşı, Granada'da yeterli forma bulamamasıyla birlikte milli takımda oynama şansını da kaybetti.

Granada ile 1 yıllığına anlaşan tecrübeli futbolcunun sözleşmesinin tamamlanmasını beklemeden devre arasında Süper Lig'e dönebileceği ifade edildi.