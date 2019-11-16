Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli eskrimci Nisanur Erbil, Genç Kadınlar Kılıç Dünya Kupası'nda gümüş madalya kazandı.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te başlayan organizasyonda Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcusu Nisanur Erbil, gümüş madalya elde etti.

Nisanur, kazandığı bu madalyayla Gençler Dünya Kupalarında kadınlar ferdide bugüne kadarki en iyi dereceyi elde eden milli sporcu oldu.

10 ülkeden eskrimcilerin madalya mücadelesi verdiği organizasyonda mücadele eden olimpik havuz sporcularından Deniz Selin Ünlüdağ 10, Aylin Çakır ise 13. sırayı aldı.