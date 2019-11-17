Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'nin elemelerinde yarın D, F ve J gruplarında 8 maç yapılacak.

Gecenin öne çıkan maçında, D Grubu'nda İrlanda Cumhuriyeti ve Danimarka şampiyonaya gitme mücadelesi verecek.

Gruplarda yarın oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

D Grubu
22.45 Cebelitarık-İsviçre

22.45 İrlanda Cumhuriyeti-Danimarka

F Grubu
22.45 İspanya-Romanya

22.45 Malta-Norveç

22.45 İsveç-Faroe Adaları

J Grubu
22.45 İtalya-Ermenistan

22.45 Liechtenstein-Bosna Hersek

22.45 Yunanistan-Finlandiya