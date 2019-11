Türkiye Gazetesi

Sarı-kırmızılılarda eski futbolculardan Emmanuel Eboue'nin yaşadığı parasal, ailesel sıkıntılar ve intiharın eşiğine gelmesi Galatasaray'da büyük ses getirmişti. Eboue'nin seslenişi Galatasaray'da büyük etki oluştururken, Fatih Terim bile Fildişi Sahilli yıldıza yardım elini uzatacaklarını dile getirmişti. Karısından ayrılan ve her şeyini yitirdiğini açıklayan Eboue, "Kulübümü, eşimi, ailemi, her şeyimi kaybettim. Allah'tan bana yardım etmesini diliyorum. Bir çamaşır makinem bile yok. Eşyalarımı her gün elimde yıkamak zorundayım. Kız kardeşimin evinde kaldığım zamanlarda onları rahatsız etmemek için yerde yatıyorum." ifadelerini kullandı.



Eboue'den sonra Galatasaray taraftarlarının çok sevdiği eski futbolculardan Johan Elmander de yaşadığı zor günlerden bahsetti.Bazen boş boş duvarlara baktığını, öylece oturup hiçbir şey yapmadığını dile getiren Elmander. Karısının bu durumunu 'depresyon' olarak nitelendirdiğini söyledi.Elmander, "Hayallerimi gerçekleştirdim ama şimdi ne yapacaktım? Peşinden gidecek yeni bir ideal bulmak gerçekten zor." diye konuştu.Uzun ve harika bir futbolculuk kariyerine sahip olduğunu dile getiren Elmander, artık tecrübelerini gelecek jenerasyona aktarmanın zamanı geldiğini dile getirdi.İşsiz kalmanın kendisini kötü hissettirdiğini dile getiren İsveçli yıldız, "Kariyeriniz bittiğinde, yeni bir hayata ihtiyaç duyuyorsunuz. Şu an çok geç" şeklinde konuştu.



Türkiye'ye zaman zaman gelen yıldız futbolcu, son olarak ligdeki Galatasaray - Fenerbahçe maçını TT Stadyumu'nda izledi. Emektar yıldıza taraftarlar büyük ilgi göstermişti.