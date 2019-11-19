Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EURO 2020 elemelerini tarihîmizin en iyi performansını sergileyerek ve vize alarak tamamladık. 30 Kasım’da Romanya’nın başkenti Bükreş’te yapılacak kura çekiminde de yerimizi ayırttık! On iki ülkede yapılacak olan ve dörder takımlı altı gruptan oluşacak organizasyon öncesi dört torba var. Türkiye ise üçüncü torbada yer alıyor. İlk iki torbada ise grup liderleri ile en iyi iki grup ikincisi yer alıyor. Şu ana kadar kesinleşen muhtemel rakiplerimiz ise İngiltere, Belçika, İtalya, Ukrayna, Almanya, Hırvatistan, İspanya, Polonya, Fransa ve Rusya.

Son maçlar bu gece

Dördüncü torbada ise en düşük puanlara sahip iki grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi play-off’larından gelecek dört takım bulunacak. UEFA Uluslar Ligi play-off kuraları 22 Kasım Cuma günü çekilecek. Play-off maçları ise 26-31 Mart 2020 tarihlerinde oynanacak. Kura çekimine katılacak 20 ülke ise bugün oynanacak son eleme maçlarının ardından netlik kazanacak. Bizimle beraber bilet alan muhtemel rakiplerimiz dışındaki diğer ülkelerin Çekya, Portekiz, Hollanda, İsveç, Avusturya ve Finlandiya olduğunu hatırlatalım.

Roma’da başlayıp Londra’da bitecek

Avrupa Şampiyonası organizasyonunun 60. yıl dönümüne denk gelmesi dolayısıyla tarihte ilk defa 12 ülkede düzenlenecek organizasyon 12 Haziran’da İtalya’nın başkenti Roma’da start alacak. Final ise İngiltere’nin başkenti Londra’daki 90 bin kapasiteli Wembley Stadı’nda 12 Temmuz’da oynanacak. Dörder ülkenin yer aldığı altı grupta ilk iki sırayı alanlar bir üst tura yükselecek. On iki takımın yanı sıra en iyi puana sahip dört üçüncü de son 16 turuna kalacak.