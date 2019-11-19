Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

24 takımdan ve 6 gruptan oluşacak olan EURO 2020, 12 ayrı ülkede gerçekleştirilecek. Turnuvaya direkt gidecek 20 takım ve son 4 takımın belirleneceği eleme grupları ise bu gece netleşmiş olacak. EURO 2020'de mücadele edecek 24 takımın netleşmesi ise 26-31 Mart tarihleri arasında oynanacak olan play-off'lardan sonra olacak.

Türkiye'nin 3. torbadan katılacağı turnuvada netleşen gruplar şöyle:

Turnuva bu sene UEFA'nın 60. yılı dolayısıyla 12 Avrupa ülkesinde düzenleniyor. Her bir ülkenin iç sahada en az iki maç oynayabilmesi için gruplara şimdiden dağıtıldılar. Hatta B grubu, 1 takım haricinde netleşti fakat Türkiye bu gruba düşemeyecek çünkü Danimarka, bu gruba 3. torbadan gelen takım oldu.

Grupların dağılımı ise şu an için şöyle:

A Grubu: İtalya

B Grubu: Belçika, Rusya, Danimarka

C Grubu: Ukrayna, Hollanda

D Grubu: İngiltere

E Grubu: İspanya

F Grubu: Almanya

Türkiye'nin muhtemel rakipleri

Türkiye eleme gruplarındaki en iyi 2'nciler arasında olamadığı için kura çekimine 3. torbadan katılıyor. En iyi 2. olan 2 ülke ise 2. torbaya düştü.

Şu an için turnuvaya gidecek ülkelerden Türkiye'yle eşleşme ihtimali olan takımlar şöyle:

İtalya

Ukrayna

Hollanda

İngiltere

İspanya

Almanya

Fransa

İsviçre

Hırvatistan

Polonya

Hollanda

Finlandiya

Play-off'a kimler gidiyor?

Gruplardaki son maçlar bu akşam oynanacak ve play-off'a gidecek tüm takımlar netleşmiş olacak.

Şu anki durum şöyle:

A Ligi: İzlanda, (3 takım daha gelecek)

B Ligi: Bosna Herkes, (3 takım daha gelecek)

C Ligi: İskoçya, Norveç, Sırbistan (1 takım daha gelecek)

D Ligi: Gürcistan, Kuzey Makedonya, Kosova, Belarus

4 gruptan oluşacak olan play-off turunda 16 takım yarışacak. Grup liderleri play-off finalinde karşılaşacak. Play-off finalleri 26-31 Mart'ta oynanacak.