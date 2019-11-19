24 takımdan ve 6 gruptan oluşacak olan EURO 2020, 12 ayrı ülkede gerçekleştirilecek. Turnuvaya direkt gidecek 20 takım ve son 4 takımın belirleneceği eleme grupları ise bu gece netleşmiş olacak. EURO 2020'de mücadele edecek 24 takımın netleşmesi ise 26-31 Mart tarihleri arasında oynanacak olan play-off'lardan sonra olacak.
Türkiye'nin 3. torbadan katılacağı turnuvada netleşen gruplar şöyle:
Turnuva bu sene UEFA'nın 60. yılı dolayısıyla 12 Avrupa ülkesinde düzenleniyor. Her bir ülkenin iç sahada en az iki maç oynayabilmesi için gruplara şimdiden dağıtıldılar. Hatta B grubu, 1 takım haricinde netleşti fakat Türkiye bu gruba düşemeyecek çünkü Danimarka, bu gruba 3. torbadan gelen takım oldu.
Grupların dağılımı ise şu an için şöyle:
A Grubu: İtalya
B Grubu: Belçika, Rusya, Danimarka
C Grubu: Ukrayna, Hollanda
D Grubu: İngiltere
E Grubu: İspanya
F Grubu: Almanya
Türkiye'nin muhtemel rakipleri
Türkiye eleme gruplarındaki en iyi 2'nciler arasında olamadığı için kura çekimine 3. torbadan katılıyor. En iyi 2. olan 2 ülke ise 2. torbaya düştü.
Şu an için turnuvaya gidecek ülkelerden Türkiye'yle eşleşme ihtimali olan takımlar şöyle:
İtalya
Ukrayna
Hollanda
İngiltere
İspanya
Almanya
Fransa
İsviçre
Hırvatistan
Polonya
Hollanda
Finlandiya
Play-off'a kimler gidiyor?
Gruplardaki son maçlar bu akşam oynanacak ve play-off'a gidecek tüm takımlar netleşmiş olacak.
Şu anki durum şöyle:
A Ligi: İzlanda, (3 takım daha gelecek)
B Ligi: Bosna Herkes, (3 takım daha gelecek)
C Ligi: İskoçya, Norveç, Sırbistan (1 takım daha gelecek)
D Ligi: Gürcistan, Kuzey Makedonya, Kosova, Belarus
4 gruptan oluşacak olan play-off turunda 16 takım yarışacak. Grup liderleri play-off finalinde karşılaşacak. Play-off finalleri 26-31 Mart'ta oynanacak.