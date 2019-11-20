Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Milli Futbol Takımımız'ın yıldız futbolcusu Hakan Çalhanoğlu, milli takımın attığı gollerden sonra verdiği asker selamı ile ilgili Alman basınına açıklamalarda bulundu.

Çalhanoğlu konu ile ilgili olarak, "O selam sadece ordumuza verilen bir mesajdı. Bizler futbolcuyuz, politikaya dahil olmak istemiyoruz. O selamı askerlerimize verdik ve sağ salim geri dönmeleri için onları motive etmeye çalıştık.

''BU MUAMELEYE MARUZ BIRAKILMASI ÇOK YAZIK''

Avrupa'da futbol hayatına devam eden milli futbolcularımıza verilen skandal tepkilerle ilgili olarak Hakan, ''Hiçbir şekilde bir politik simge veya provokasyonla alakası yoktu. Hepimiz barış yanlısıyız. Bu nedenle, Türk futbolcuların böyle kötü bir muameleye maruz bırakılması çok yazık..." ifadelerini kullanarak Almanlara en güzel cevabı verdi.