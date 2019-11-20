1.Torba
Belçika
İtalya (Ev sahibi)
İngiltere (Ev sahibi)
Almanya (Ev sahibi)
İspanya (Ev sahibi)
Ukrayna (Ev sahibi)
2.Torba
Fransa
Polonya
İsviçre
Hırvatistan
Hollanda (Ev sahibi)
Rusya (Ev sahibi)
3.Torba
Portekiz
Türkiye
Danimarka (Ev sahibi)
Avusturya
İsveç
Çek Cumhuriyeti
4.Torba
Galler
Finlandiya
UEFA Uluslar A Ligi'nin play-off galibi
UEFA Uluslar B Ligi'nin play-off galibi
UEFA Uluslar C Ligi'nin play-off galibi
UEFA Uluslar D Ligi'nin play-off galibi
Torbalar neye göre belirleniyor?
a) Grup aşaması sonunda bulunan sıra
b) Puan
c) Gol averajı
d) Atılan gol
e) Atılan deplasman golü
f) Galibiyet sayısı
g) Deplasman galibiyeti sayısı
h) Düşük disiplin puanı (Kırmızı kart gören takım 3 puan, sarı kart yiyen (her oyuncu için) her takıma 1 puan ceza yazılır.)
i) UEFA Uluslar Ligi sıralamasında genel pozisyon