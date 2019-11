Türkiye Gazetesi

1.Torba

Belçika

İtalya (Ev sahibi)

İngiltere (Ev sahibi)

Almanya (Ev sahibi)

İspanya (Ev sahibi)

Ukrayna (Ev sahibi)

2.Torba

Fransa

Polonya

İsviçre

Hırvatistan

Hollanda (Ev sahibi)

Rusya (Ev sahibi)

3.Torba

Portekiz

Türkiye

Danimarka (Ev sahibi)

Avusturya

İsveç

Çek Cumhuriyeti

4.Torba

Galler

Finlandiya

UEFA Uluslar A Ligi'nin play-off galibi

UEFA Uluslar B Ligi'nin play-off galibi

UEFA Uluslar C Ligi'nin play-off galibi

UEFA Uluslar D Ligi'nin play-off galibi



Torbalar neye göre belirleniyor?

a) Grup aşaması sonunda bulunan sıra

b) Puan

c) Gol averajı

d) Atılan gol

e) Atılan deplasman golü

f) Galibiyet sayısı

g) Deplasman galibiyeti sayısı

h) Düşük disiplin puanı (Kırmızı kart gören takım 3 puan, sarı kart yiyen (her oyuncu için) her takıma 1 puan ceza yazılır.)

i) UEFA Uluslar Ligi sıralamasında genel pozisyon