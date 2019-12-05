Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Riva’da mutluluğun resmi, başarının paylaşımı ve haklı gururu vardı. A Millî Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ilk göreve başladığında olduğu gibi EURO 2020 vizesinin alınmasının ardından da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Tecrübeli teknik adam, duygu ve düşüncelerini dile getirdi, kazanımların sonuçlarını ortaya koydu ve yarınlara dair hedef çıtasını ve beklentileri anlattı. Konuşmasına “Mutlu ve gururluyum” sözleriyle giriş yapan Şenol Hoca “Millî takım ortak değerimiz diyerek, birlikte bir yola çıktık, çalıştık ve başardık. UEFA Uluslar Ligi’nde B liginden C ligine düşmüştük. Millî maça gelmeyen ve kiminle maç olduğunu merak etmez hâldeydik. Bunların aşıldığını gördük. Takımdaşlık, ekip ruhu, millî takımın halkla iç içe olmasını sağladık” dedi. Ve bu birlik ve beraberliği de “ben” değil “biz” duygusuyla elde ettiklerini vurguladı.

Anadolu’dan İstanbul’a

Taraftar faktörünü unutmayan ve “Anadolu seyircisi bizi bağrına bastı” diyen Güneş “Yıllar sonra oynadığımız İstanbul’a geldik. Zor maçlar oynadık. Beraberliğe sevindik” derken Fransa’da Stade de France’da 80 bin seyirci önünde alınan beraberliği ve 30 bin Türk seyirci önündeki mutluluğu dile getirdi. “Biz insan olarak ülke olarak komşusu açken rahat olan bir millet değiliz. Bizde ırkçılık yoktur. Biz teröre karşıyız” vurgusunda bulunan Şenol Hoca, EURO 2020 yolunda çok mesafe alındığını ifade ederek “Mesela Fransa maçında taktik anlayışı sahada görmek beni mutlu etti. Bizim takım rakibe göre zorlandığı zaman disiplini bırakmıyor. Bu millî takım için önemli bir olay. Güçlü takımlar bazen kaybeder. Bunu sadece biz yapmadık” dedi. Güneş, 2020’nin de millî yıl olması dileğinde bulunup bu konuda çok çalışacaklarını söyledi.

Yokluktan varlığa geçiş

Şenol Güneş, 2020’yi ve rakipleri değerlendirip “Güçsüz takım yok. Hepsiyle oynayabileceğimizi düşünüyorum. Rakiplerin teknik direktörleri Petkovic, Mancini bizleri tanıyor. Güzel maçlar olacak. Açılışın İtalya ile olması ayrı bir renk. 2022 Dünya Kupası’nı düşündüğümü söyledim ama ilk olarak 2020 Avrupa Şampiyonası’nda nasıl başarılı oluruz bunu tartışacağız. Güzel günler yaşayacağız. Umut, mutluluk ve güven vermeye devam ediyoruz. Yokluktan varlığa geçtiğimizi düşünüyorum” dedi.

GÜNEŞ’İN ÖNGÖRÜSÜ:

Altı puan alırsak gruptan çıkarız

Başarılı hoca Şenol Güneş, Avrupa Şampiyonası’ndaki tahminiyle ilgili “Bizim özelliğimiz öngörülemez olmaktır. Dört puan Fransa’dan, bir puan izlanda’dan almamız gibi. İlla bir hesap yaparsak altı puanla gruptan çıkabiliriz. 2002’de de gruptan çıkmak istediğimizi söyledim ‘Hedefsiz, vizyonsuz’ dediler. Kral çıplak. Şimdi de aynı düşüncedeyiz. Keşke final oynasak. Bunu herkes istiyor.Merdivenlerin basamaklarına basalım, zirveye çıkarız” diye konuştu.

Çekinilen olmak güzel

Şenol Güneş, Avrupa Şampiyonası’ndaki rakipler İsviçre ve Galler’in teknik direktörlerinin Türkiye’nin oynadığı futboldan çekindiklerinin hatırlatılmasına “Çekinilen bir takım olmamızı sağlamak güzel. Futbol adına güzel iş yaptığımızı düşünüyoruz. Her maçta kendi futbol felsefemizi oynamaya çalışacağız” ifadesini kullandı.

PROGRAM BELLİ GİBİ

Dört hazırlık maçı

Avrupa Şampiyonası’nda mücadele verecek olan ay-yıldızlı takımın programı da yavaş yavaş şekilleniyor. Kamplara mayıs ortasında lig bitiminde başlayacak olan millîler mart ayında Slovenya ve Avusturya ile iki hazırlık yapacak. Sonrasında iki özel maç daha planlanıyor.