Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel - Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Riva Projesi’nin imza töreninin ardından basın mensuplarıyla sohbet etti. İmzaların atılması sebebiyle hayli neşeli olduğu gözlenen Başkan Cengiz, Diagne ve Falcao ile ilgili sorulara esprili cevaplar verdi. Projenin bitmesinin ardından takıma yıldız isimlerin alınıp, alınmayacağının sorulması üzerine Cengiz “Keşke bildiğimiz Sneijder, Drogba olsa da tekrar onlarla beraber olsak. Büyük takımlar en az bir iki dünya çapında yıldızla yürür. Gerisinin sahada ölümüne koşan, 90 dakika forması için ölümüne mücadele eden, o ruha sahip oyuncular olması lazım” diye konuştu.



> 18 takım yarışsın

Sezon başı Brugge’e kiralanan, ancak yaşadığı problemler sonrası kadro dışı kalan Diagne’nin devre arası Galatasaray’a dönme ihtimalinin sorulması üzerine Başkan Cengiz “Askerlik hizmeti daha uzun. Onu tamamlaması gerekiyor” derken Kolombiya basınının Falcao’nun ABD’ye transfer olacağı iddiaları için de “Türk basınında da başka şeyler yazılıyor. Onlar da böyle yazabilir. Beckham diye yakışıklı bir futbolcu var. Onun takımı istemiş, daha yüksek para teklif etmiş. Herkes bir şeyler yazıyor” dedi. Lig yarışıyla ilgili olarak da Cengiz “Rakipleriniz ne kadar güçlü ise siz de o kadar güçlüsünüz. Biz bütün yarışın 8 takım değil 18 takım arasında geçmesini dileriz” ifadelerini kullandı.



Düşler Vadisi’ne devam

Galatasaray ile Emlak Konut yeni bir anlaşmaya imza attı. Buna göre Riva’daki Düşler Vadisi Projesi’nin devam edeceği, Florya arazisinin ise kapsam dışı bırakıldığı belirtildi. Galatasaray kulübü, Florya için daha önceden aldığı 120 milyon TL’yi günümüz şartlarına göre 157 milyon TL olarak beş sene içerisinde geri ödeyecek.



AYAĞA KALDIRACAĞIZ

G.Saray Adası Türkiye’nin incisi

∂ Hukukî problemleri süren Galatasaray Adası’nı yeniden kazanmak istediklerini söyleyen Başkan Mustafa Cengiz “Bundan sonra Ada ile ilgili daha çok uğraşacağız. Ada sadece İstanbul’un değil, Türkiye’nin incisi. Yıktı, yıkıldı. Orayı camianın hizmetine sunmak ana hedeflerimizden biri” dedi.



Terim seri istiyor!

Galatasaray son dönemde yaşadığı sıkıntıdan fikstür avantajı ile çıkmak istiyor. Önce Şampiyonlar Ligi’ne havlu atan ardından da kupada Tuzla karşısında şoke olan sarı-kırmızılılar evinde üst üste oynayacağı iki maçı iyi değerlendirmek istiyor. Teknik direktör Fatih Terim, oyuncularından Alanyaspor maçıyla birlikte galibiyet serisi istedi. Üst üste kazanmalarının psikolojik olarak da kendilerini rahatlatacağını anlatan Terim “Önümüzde önemli bir fırsat var. Bunu geri çevirmeyelim. Devre arasına kadar tam konsantrasyon istiyorum” dedi.