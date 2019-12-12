Beşiktaş ile Trabzonspor’un prestij mücadelesi vereceği organizasyonda “ya tamam ya devam” niteliğinde bir finale çıkacak olan Başakşehir, Almanya’da Mönchengladbach karşısında olacak. Grup liderine karşı mücadele verecek temsilcimizin yoluna devam edebilmesi için galip gelmesi gerekiyor. Olası bir beraberlik ise Mönchengladbach için tur vizesi manasına geliyor. İki takımın İstanbul’daki ilk maçı 1-1 eşitlikle sona ermişti.
> Buruk’la 8. maç
Ayrıca Başakşehir’in galibiyeti ve yoluna devam etmesi ülke puanı ve hâliyle önümüzdeki yıllar kulüplerin Avrupa kupalarına katılımı açısından büyük önem arz ediyor. Avrupa kupalarında 26. karşılaşmasına çıkacak İstanbul ekibinin geride kalan 25 maçta 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 mağlubiyeti bulunuyor. Başakşehir, mevcut teknik direktör Okan Buruk ile Avrupa’da 8. sınavını verecek. Buruk’la 7 maçta iki galibiyet, bir beraberlik ve dört mağlubiyet var. Amaç bu seriye bir dış saha galibiyeti daha eklemek.
Wolves
Beşiktaş
SAAT: 23.00
STAT: Molineux Stadı
HAKEM: Andris Treimanis (Letonya)
YAYIN: beIN Sports 1
M'gladbach
Başakşehir
SAAT: 23.00
STAT: Borussia-Park
HAKEM: J. M. Sanchez (İspanya)
YAYIN: beIN Sports 2