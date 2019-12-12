Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş ile Trabzonspor’un prestij mücadelesi vereceği organizasyonda “ya tamam ya devam” niteliğinde bir finale çıkacak olan Başakşehir, Almanya’da Mönchengladbach karşısında olacak. Grup liderine karşı mücadele verecek temsilcimizin yoluna devam edebilmesi için galip gelmesi gerekiyor. Olası bir beraberlik ise Mönchengladbach için tur vizesi manasına geliyor. İki takımın İstanbul’daki ilk maçı 1-1 eşitlikle sona ermişti.



> Buruk’la 8. maç

Ayrıca Başakşehir’in galibiyeti ve yoluna devam etmesi ülke puanı ve hâliyle önümüzdeki yıllar kulüplerin Avrupa kupalarına katılımı açısından büyük önem arz ediyor. Avrupa kupalarında 26. karşılaşmasına çıkacak İstanbul ekibinin geride kalan 25 maçta 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 mağlubiyeti bulunuyor. Başakşehir, mevcut teknik direktör Okan Buruk ile Avrupa’da 8. sınavını verecek. Buruk’la 7 maçta iki galibiyet, bir beraberlik ve dört mağlubiyet var. Amaç bu seriye bir dış saha galibiyeti daha eklemek.



Wolves

Beşiktaş

SAAT: 23.00

STAT: Molineux Stadı

HAKEM: Andris Treimanis (Letonya)

YAYIN: beIN Sports 1



Basel

Trabzonspor

SAAT: 20.55

STAT: St. Jakob-Park

HAKEM: A. Stavrev (K. Makedonya)

YAYIN: beIN Sports 1



M'gladbach

Başakşehir

SAAT: 23.00

STAT: Borussia-Park

HAKEM: J. M. Sanchez (İspanya)

YAYIN: beIN Sports 2