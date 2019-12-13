Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 18.30'da başlayacak. Müsabaka TRT Spor 2'den naklen yayımlanacak.

Ligde oynadığı 10 maçı da kazanan Eczacıbaşı VitrA, liderlik koltuğunda oturuyor. Yaptığı müsabakalarda tek mağlubiyeti bulunan VakıfBank ise ikinci sırada yer alıyor.

İlk yarının son haftasında oynanması gereken derbi, takımların FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'na katılması nedeniyle ertelenmişti. Çin'de düzenlenen şampiyonada Eczacıbaşı VitrA, finalde İtalya'nın Imoco Volley ekibine 3-1 yenilerek ikincilikle yetinmişti. VakıfBank ise turnuvadaki üçüncülük müsabakasında İtalya temsilcisi Igor Gorgonzola'yı 3-0 yenerek bronz madalyanın sahibi olmuştu.