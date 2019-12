Türkiye Gazetesi

Murad Tamer - Benim antrenörlüğüm sorgulanamaz” diyen Abdullah Avcı’nın, 4-0 kaybedilen Wolverhampton maçındaki tercihleri siyah-beyazlı yöneticilerin ve taraftarların tepkisini çekti. Tecrübeli çalıştırıcı karşılaşmada Kerem Kalafat (18), Erdoğan Kaya (18) ve Erdem Seçgin’i (19) ilk on birde sahaya sürdü. Ayrıca kalede Karius’un yerine genç Utku görev yaptı. Avcı gençlerin yanı sıra bu sezon formayı unutmuş oyuncuları tercih etti. Üstelik rakip, son maçında gruptan lider çıkma iddiasını kovalayan bir Premier Lig ekibi Wolverhampton olunca Beşiktaş’ın genç oyuncuları karşılaşma boyunca âdeta ateşin ortasında kalmış gibiydi.



> Her şey lig için

Avcı hatasını fark etti ve oyun içinde hamleler yaparak farkın daha da açılmasını engellemeye çalıştı. Forvetten Güven’i çıkarıp orta sahaya destek olması için Elneny’yi oyuna aldı. Ardından sağ bek Kerem Kalafat’ın yerine stoper Roco girdi. Son 20 dakikada neredeyse her atağında tehlikeli olan İngiliz ekibi neyse ki dört golde kaldı ve ortaya çok daha acı bir skor çıkmadı. Usta ayakları İstanbul’da bırakıp gençlere görev veren Avcı için yöneticiler maç sonunda “Hoca rotasyonu abarttı” diyerek Başkan Ahmet Nur Çebi’ye dert yandı.



Kartal ara vermedi

Wolverhampton’a 4-0 yenilen Beşiktaş, dün sabah saat erken saatlerde İstanbul’a döndükten sonra Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına ayağının tozuyla başladı.

Çalışmaya tedavi ve rehabilitasyon süreçleri devam eden Dorukhan Toköz, Douglas Santos ve Georges N’Koudou katılmadı.



BU HAFTA DA YOK

Victor Ruiz Fener’e

Sakatlığı sebebiyle iki haftadır takımdan ayrı kalan Beşiktaş’ın stoperi Victor Ruiz, 16. haftadaki Fenerbahçe deplasmanında formasına kavuşacak. Tedavisi pozitif ilerleyen İspanyol futbolcunun ağrıları azalmasına rağmen Yeni Malatya maçında riske girilmeyecek.



LYON BEKLENİYOR

Marcelo sesleri

Beşiktaş’ta Marcelo ismi yeniden gündeme geldi. Lyon taraftarı ile problem yaşayan Brezilyalı stoperin, takımdan ayrılmak istediğini Fransız kulübüne bildirdiği öğrenildi. Kartal’ın kulübüyle yollarını ayırması durumunda eski yıldızını alabileceği belirtildi.