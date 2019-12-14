Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor’un TFF’nin Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı’nda değişikliğe giderek borçlanma limitini yüzde 40’a çıkarmasına olan tepkisi sürüyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu, daha önce belirlenen yüzde 30’luk orana uymak için kendilerinin kılı kırk yardığını söylerken “Bizim gibi eski orana uyan kulüpler Futbol Federasyonunun yeni kararıyla cezalandırılmış oldu. Transferde dengeleri gözetmemiz suçmuş demek ki! Bizim isyanımız bu adaletsizliğe. Bu kabul edilemez bir haksızlıktır. Kulübümüzün hakkını sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.



> CAS’a kadar gideriz

Yüzde 30’luk oranın bile tehlike sınırının çok üzerinde olduğunu belirten Ahmet Ağaoğlu “Şimdi kulüplere deniyor ki rahat rahat borçlanabilirsiniz. Peki, bu aynı zamanda kulüplerin daha çok batması anlamına gelmiyor mu? TFF resmen maç oynanırken kural değişikliğine gitmiştir. Daha önce belirlenen kurala uymayan kulüplere TFF ‘Siz istediğiniz kadar harcayın, ben size destek çıkarım’ anlamına gelen bir karar almıştır. Konuyu önce UEFA’ya sonra da gerekirse CAS’a götüreceğiz” dedi.