Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen hafta Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda kürsüye çıkan iki ekibi karşı karşıya getiren maçta VakıfBank, Eczacıbaşı VitrA’yı 3-0 yenerek Sultanlar Ligi’nde zirvenin sahibi oldu. Erteleme maçında karşılaşmaya iyi başlayan Eczacıbaşı köşelerden Boskovic ve Kim Koung ile sayılar bulurken Vakıfbank Haak’ın smaçlarıyla karşılık verdi. Teknik molayı Eczacıbaşı VitrA 12-10 önde geçmesine rağmen, VakıfBank etkili ataklarla üstünlüğü ele geçirip ilk seti 25-20 kazandı. Çekişmeli geçen ikinci seti de 25-23 VakıfBank kazandı. Gardı düşen Eczacı’yı üçüncü sette daha rahat geçen sarı-siyahlılar bu seti 27-15, maçı da 3-0 kazandı. Bu sonuçla VakıfBank, 10. galibiyetini elde ederek liderliğe yükselirken, Eczacıbaşı VitrA ilk defa mağlup oldu.