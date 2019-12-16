Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 turu eşleşmeleri şu şekilde:
Dortmund - Paris SG
Real Madrid - Machester City
Atalanta - Valencia
Atletico Madrid - Liverpool
Chelsea - Bayern Münih
Lyon - Juventus
Tottenham - Leipzig
Napoli - Barcelona
Şampiyonlar Ligi kuraları çekildi! İşte Son 16 turu eşleşmeleri...
16.12.2019 - 14:21 | Son Güncelleme: 16.12.2019 - 14:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 turu kura çekimi Nyon'da gerçekleştirildi.
Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 turu eşleşmeleri şu şekilde:
Etiketler : Şampiyonlar Ligi,son 16,
669067 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/669067.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Sivasspor
15
10
3
2
18
33
2
Beşiktaş
15
8
3
4
4
27
3
Trabzonspor
14
7
5
2
12
26
4
Başakşehir
14
7
5
2
8
26
5
Fenerbahçe
15
7
4
4
10
25
6
Galatasaray
15
6
6
3
4
24
7
Malatyaspor
15
6
5
4
12
23
8
Alanyaspor
15
6
5
4
10
23
9
Göztepe
15
5
5
5
-1
20
10
Gaziantep FK
15
5
5
5
-3
20
11
Denizlispor
14
5
3
6
-1
18
12
Gençlerbirliği
15
4
5
6
-1
17
13
Çaykur Rizespor
15
5
2
8
-11
17
14
Kasımpaşa
15
4
3
8
-3
15
15
Konyaspor
14
3
5
6
-7
14
16
Antalyaspor
15
3
4
8
-13
13
17
Kayserispor
15
2
4
9
-19
10
18
Ankaragücü
15
2
4
9
-19
10
Süper Lig Fikstür
15.Hafta Maçları
13.12.2019 20:30
Alanyaspor 0 - 0 Antalyaspor
14.12.2019 15:00
Rizespor 0 - 3 Kasimpaşa
14.12.2019 17:00
Gençlerbirliği 3 - 1 Göztepe
14.12.2019 20:00
Galatasaray 2 - 2 Ankaragücü
15.12.2019 14:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. 3 - 0 Kayserispor
15.12.2019 16:30
Sivasspor 3 - 1 Fenerbahçe
15.12.2019 19:00
Beşiktaş 0 - 2 Yeni Malatyaspor
16.12.2019 20:00
Trabzonspor - Denizlispor
16.12.2019 20:00
Başakşehir - Konyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
15
10
3
2
11
33
2
Erzurum BB
15
8
3
4
7
27
3
Akhisar Bld.Spor
15
7
5
3
5
26
4
Ümraniye
15
7
4
4
5
25
5
Menemen Belediyespor
15
7
4
4
3
25
6
Bursaspor
15
8
3
4
3
24
7
Fatih Karagümrük
15
6
5
4
3
23
8
Keçiörengücü
15
5
7
3
2
22
9
Balıkesirspor
15
5
5
5
3
20
10
Altay
15
5
5
5
1
20
11
Giresunspor
15
5
4
6
-6
19
12
İstanbulspor
15
4
6
5
2
18
13
Adana Demirspor
15
4
6
5
2
18
14
Altınordu
15
3
5
7
-6
14
15
Osmanlıspor
15
4
2
9
-8
11
16
Boluspor
15
2
5
8
-9
11
17
Adanaspor
15
1
6
8
-11
9
18
Eskişehirspor
15
4
2
9
-7
5
PTT 1. Lig Fikstür
15.Hafta Maçları
13.12.2019 19:00
Altay 1 - 0 Adana Demirspor
14.12.2019 14:00
Erzurumspor 2 - 0 Giresunspor
14.12.2019 14:00
Boluspor 0 - 2 Karagümrük
14.12.2019 16:30
Istanbulspor 1 - 0 Eskişehirspor
14.12.2019 19:00
Adanaspor 1 - 3 Menemenspor
15.12.2019 14:00
Keçiörengücü 0 - 1 Hatayspor
15.12.2019 14:00
ümraniyespor 1 - 0 Osmanlispor
15.12.2019 16:30
Ekol Hastanesi Balikesirspor 0 - 0 Akhisarspor
15.12.2019 19:00
Altinordu 0 - 0 Bursaspor