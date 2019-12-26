Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsunspor, Antalya’da kamp yaptığı otelde imza töreni düzenledi. Düzenlenen imza töreninde Balıkesirspor’dan transfer edilen Halil Çolak ile 6 aylık, Sancaktepe’den transfer edilen Recep Burak Yılmaz ile ise 2.5 yıllık sözleşme imzalandı.



İmza töreninde konuşan Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal, "İbrahim Halil Çolak deneyimi, profesyonelliği ve kalitesiyle, Recep Burak Yılmaz da dinamizmi, istikrarı ve geleceğe dönük bir oyuncu olması özelliği ile takımımıza büyük katkı sağlayacaklardır. Futbol yetenekleri dışında karakter olarak da çok doğru isimleri bünyemize kattığımızı düşünüyorum. Her ikisine de hoş geldin diyor bu seneki hedefte başarılara birlikte imza atacağımıza olan inancımı belirtmek istiyorum" dedi.

Kırmızı-beyazlılara geldiği için çok mutlu ve gururlu olduğunu belirten İbrahim Halil Çolak, "20 sene önce çocukluk arkadaşım bana Samsunspor’u aşılıyordu. Samsunspor taraftarını ve şehrini çok övüyordu. 'İnşallah bir gün o formayı giyersin' demişti ve o bir gün bugün oldu. Bu formayı bundan sonra en güzel şekilde terletip, yolun sonunda şampiyonluğun geleceğine inanıyorum. İnşallah Samsunspor taraftarını mahcup etmem. En güzel şekilde hep birlikte şampiyon oluruz" diye konuştu.

Herkesin hayal ettiği ve formasını giymek istediği bir takımda olduğunu ifade eden Recep Burak Yılmaz ise, "Böyle bir camiada olmaktan dolayı çok mutluyum. Beni bu formayı layık görenlere sonuna kadar formanın hakkını vererek cevap vermek istiyorum. Herkesin hayal ettiği ve formasını giymek istediği bir camiadayım. Bana verilen bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağım. İnşallah birlikte şampiyon olacağız ve birlikte yükseleceğiz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından İbrahim Halil Çolak ve Recep Burak Yılmaz, kendini Y. Samsunsporlu yapan sözleşmeyi imzaladı