TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bursa Spor Kulübü Derneği'nin Kulüp Lisans Kurulu'nun 09.12.2019 tarihli kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen, 26.12.2019 Perşembe günü saat 15:00'de Bursa Spor Kulübü Derneği'nin vekili Av. Mehmet Fatih Kaya'nın hazır olduğu görüldü, sözlü beyanı alındı. Yapılan müzakere neticesinde; Kulüp Lisans Kurulu kararında usule ve esasa bir aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından başvurunun reddine, oy çokluğu ile karar verilmiştir" denildi.
TFF'den Bursaspor'a kötü haber
26.12.2019 - 23:32 | Son Güncelleme: 26.12.2019 - 23:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursaspor Kulübü'nün Türkiye Futbol Federasyonu'na 3 puan silinmesine ilişkin yaptığı itiraz reddedildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : TFF,Bursaspor,kötü haber,
671239 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/671239.aspx
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3
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6
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5
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23
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Göztepe
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6
5
5
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23
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Gaziantep FK
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6
5
5
-2
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Denizlispor
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6
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7
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6
2
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4
6
6
-1
18
14
Kasımpaşa
16
4
3
9
-4
15
15
Konyaspor
16
3
6
7
-8
15
16
Antalyaspor
16
3
5
8
-13
14
17
Ankaragücü
16
2
5
9
-19
11
18
Kayserispor
16
2
4
10
-22
10
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S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
16
11
3
2
12
36
2
Menemen Belediyespor
16
8
4
4
4
28
3
Akhisar Bld.Spor
16
7
6
3
5
27
4
Erzurum BB
16
8
3
5
5
27
5
Keçiörengücü
16
6
7
3
4
25
6
Ümraniye
16
7
4
5
3
25
7
Bursaspor
16
8
3
5
2
24
8
Balıkesirspor
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6
5
5
4
23
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Altay
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6
5
5
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Fatih Karagümrük
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5
5
1
23
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Adana Demirspor
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6
5
4
21
12
Giresunspor
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5
5
6
-6
20
13
İstanbulspor
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4
7
5
2
19
14
Altınordu
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3
6
7
-6
15
15
Osmanlıspor
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4
3
9
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12
16
Boluspor
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12
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Adanaspor
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1
6
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9
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