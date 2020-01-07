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Başakşehir'de Arda Turan'ın sözleşmesi fesh edildi!
07.01.2020 - 12:10 | Son Güncelleme: 07.01.2020 - 12:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başakşehir, Arda Turan'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.
Etiketler : arda turan,başakşehir,sözleşme,
673614 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/673614.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Sivasspor
17
11
4
2
19
37
2
Başakşehir
17
9
6
2
15
33
3
Trabzonspor
17
9
5
3
16
32
4
Fenerbahçe
17
9
4
4
13
31
5
Beşiktaş
17
9
3
5
5
30
6
Alanyaspor
17
8
5
4
15
29
7
Galatasaray
17
7
6
4
8
27
8
Malatyaspor
17
6
6
5
10
24
9
Gaziantep FK
17
6
6
5
-2
24
10
Göztepe
17
6
5
6
-1
23
11
Denizlispor
17
6
4
7
-4
22
12
Çaykur Rizespor
17
6
2
9
-10
20
13
Gençlerbirliği
17
4
6
7
-4
18
14
Kasımpaşa
17
4
3
10
-8
15
15
Konyaspor
17
3
6
8
-9
15
16
Antalyaspor
17
3
5
9
-18
14
17
Ankaragücü
17
2
6
9
-19
12
18
Kayserispor
17
2
4
11
-26
10
Süper Lig Fikstür
18.Hafta Maçları
17.01.2020 20:00
Ankaragücü - Konyaspor
18.01.2020 14:00
Alanyaspor - Kayserispor
18.01.2020 17:00
Başakşehir - Yeni Malatyaspor
18.01.2020 20:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. - Fenerbahçe
19.01.2020 13:30
Antalyaspor - Göztepe
19.01.2020 16:00
Trabzonspor - Kasimpaşa
19.01.2020 16:00
Galatasaray - Denizlispor
19.01.2020 19:00
Beşiktaş - Sivasspor
20.01.2020 20:00
Rizespor - Gençlerbirliği
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
17
11
3
3
11
36
2
Erzurum BB
17
9
3
5
6
30
3
Keçiörengücü
17
7
7
3
5
28
4
Menemen Belediyespor
17
8
4
5
3
28
5
Akhisar Bld.Spor
17
7
6
4
4
27
6
Bursaspor
17
9
3
5
3
27
7
Ümraniye
17
7
4
6
2
25
8
Adana Demirspor
17
6
6
5
6
24
9
Balıkesirspor
17
6
6
5
4
24
10
Altay
17
6
6
5
3
24
11
Fatih Karagümrük
17
6
5
6
-1
23
12
Giresunspor
17
5
6
6
-6
21
13
İstanbulspor
17
4
7
6
0
19
14
Altınordu
17
4
6
7
-5
18
15
Osmanlıspor
17
4
4
9
-8
13
16
Boluspor
17
2
7
8
-9
13
17
Adanaspor
17
2
6
9
-10
12
18
Eskişehirspor
17
4
3
10
-8
6
PTT 1. Lig Fikstür
18.Hafta Maçları
17.01.2020 19:00
Menemenspor - Giresunspor
18.01.2020 14:00
ümraniyespor - Altay
18.01.2020 16:30
Adanaspor - Akhisarspor
18.01.2020 19:00
Altinordu - Hatayspor
19.01.2020 14:00
Istanbulspor - Erzurumspor
19.01.2020 14:00
Keçiörengücü - Eskişehirspor
19.01.2020 16:30
Boluspor - Osmanlispor
19.01.2020 19:00
Bursaspor - Karagümrük
20.01.2020 19:00
Ekol Hastanesi Balikesirspor - Adana Demirspor