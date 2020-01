Türkiye Gazetesi

Süper Lig’de ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, hazırlık maçında Macaristan’ın Mezokövesd-Zsory takımını 2-0 mağlup etti. Antalya’nın Belek Turizm Merkezi’nde kamp yapan siyah-beyazlı takım, özel müsabakaya Karius, Rebocho, Vida, Ruiz, Caner Erkin, Elneny, Atiba, Lens, Ljajic, Boyd ve Umut Nayir on biriyle çıktı. Beşiktaş, 10. dakikada penaltından Ljajic ve 25. dakikada Atiba Hutchinson’ın attığı gollerle karşılaşmadan zorlanmadan 2-0 galip ayrıldı. Maçın ikinci yarısını Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler de izledi.



