Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İkinci devre hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Süper Lig ekibi Konyaspor ile TFF 1'inci Lig ekibi Bursaspor, hazırlık maçında karşı karşıya geldiler.

Konya ekibinin kamp yaptığı otelde oynanan müsabakayı Konyaspor, 2-0'lık skorla kazanmayı başardı. Konyaspor'un gollerini 6'ncı dakikada penaltıdan yeni transfer Thuram ve 87'nci dakikada Miya kaydetti.

Konyaspor - Bursaspor maçında iki takım futbolcuları arasında gerginlik yaşandı. Sahada yaşanan gerginliğin ardından teknik direktörler Aykut Kocaman ve İbrahim Üzülmez de sahaya girerek oyuncularını sakinleştirdi.

Müdahalenin ardından mücadele kaldığı yerden devam etti. Aykut Kocaman'ın saha içinde oyuncularına oldukça kızdığı da görüldü. Saha içine giren Kocaman, Ömer Ali Şahiner'e uyarılarda bulundu. Bursaspor forması giyen Selçuk Şahin'in de sinirli tavırları dikkat çekti.