Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, sarı-kırmızı kulübün gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

TRT Spor'a konuşan Günay, transfer çalışmaları hakkında bilgi verirken, ismi Galatasaray'la anılan Arda Turan ve Jeison Murillo hakkında da konuştu.

Ligin ikinci yarısına iyi başlamak istediklerini belirten Günay, "Galatasaray her zaman en iyisini yapmak ister, ikinci yarıya iyi başlangıç yapacağız. Şüphemiz yok, bu akşam da Rize ile maçımız var, inşallah başarı ile döneceğiz" dedi.

MURILLO SORUSUNA YANIT: AÇIKLAMA YAPMIYORUZ

Jeison Murillo transferiyle ilgili detay vermekten kaçınan Galatasaray Başkan Yardımcısı, "Transferlerde gizlilik var. Bunları görüşme anında açıklamak kulüplere zarar veriyor. Bunun hakkında açıklama yapmıyoruz. Yazılan haberlere itibar etmesinler her gün başka oyuncu çıkıyor, yeri gelince açıklıyoruz. Gitmesini beklediğimiz oyuncular var, ocak sonuna netleşir, şu anda ne desem yanlış olur. Transferde ekibimiz hazırlıklı, çalışıyor. İhtiyaç olan yerler belirleniyor. Herkes Galatasaray'da oynamak ister. Gelirleri arttırmak için çok çalıştık, stat gelirleri, taraftar sayısı arttı" şeklinde konuştu.

"ARDA TURAN'DA YENİ GELİŞME YOK"

Arda Turan konusundaki soruları yanıtlayan Yusuf Günay, "Sayın başkanım bu konuda açıklama yaptı onun üzerine bir gelişme yok, yeni gelişme olmadı" dedi.

Sarı-kırmızılı camiada konuşulan erken seçim hakkında da açıklamalarda bulunan Günay, "Hem yönetim kurulu hem denetim kurulu üyelerimiz tedbir kararları almıştı. Bunda ortak bir madde var. Aklanmama nedeniyle Galatasaray yönetiminin seçim kararı alması gereken maddeyi tedbiren durdurdum diyor madde. Yönetim seçim kararı alabilir ama zorunluluk yok" ifadelerini kullandı.