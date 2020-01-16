Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Yoğun tempoda devre arası hazırlık süreci geçiren Galatasaray, kupada Rize ile yenişemedi: 1-1. Yeni transferler Saracchi ve Jesse, lisansları yabancı kontenjanı sebebiyle çıkarılamadığı için dün sahada yoklardı. Uzun bir aradan sonra forma giyen Linnes ve Şener sarı-kırmızılılarda daha henüz hazır bir görüntü ortaya koyamadı. Karşılaşma iki takımın birbirini tartmasıyla başladı. Gol gelene kadar neredeyse pozisyon bile olmadı. Ancak Rize’nin golü sonrası tempo kazanan mücadele keyifli bir hal aldı. 38’de Şener’in baskıda geç kalması sonrası Melnjak rahat bir orta açtı; arka direkte Boldrin’in sert şutu Okan’ın kapattığı köşeden ağlara gitti: 1-0.

Rövanş 23 Ocak'ta

Galatasaray’ın cevabı sadece bir dakika sonra geldi. Feghouli çizgiden ortaladı, pozisyonu iyi takip eden Emre Akbaba harika bir gole imza attı: 1-1. 54’te Ömer ceza sahası dışından çok sert vurdu, üst direk gole izin vermedi. 86’da Emre Akbaba rakibinin müdahalesiyle ceza sahasında yerde kaldı ancak hakem devam dedi. 90’da Donk, Skoda’nın karşı karşıya kaldı anda yaptığı müdahale ile mutlak golü önledi. 90+3’te Âdem ceza sahasının sol köşesinden iki rakibinden söktüğü topu içeri plaseledi, kaleciyi de geçen meşin yuvarlağı Emre Mor ağlara yollasa da VAR sonrası faul olduğunu söyleyen hakem golü vermedi. Rövanş maçı 23 Ocak'ta Türk Telekom'da oynanacak ve çeyrek finale çıkan takım belli olacak.

Tuzağa düşmem

Maçın ardından, "İstediğimiz oyun yavaş yavaş geliyor" diyen G.Saray Teknik Direktörür Fatih Terim, son düdük çalmadan sahayı terk etmesi hakkında sorulan soruya, "Tuzağa düşmem. Sonra ceza yiyorum. Hakemler kötü niyetli değil ama oyuncunun ayağına basılması (Emre Akbaba pozisyonu) penaltı değil mi? VAR'a git kardeşim, VAR da çağırmalı. İki açıdan penaltı değil ama, üçüncü açıdan penaltı görünüyor. İkinci yarının nasıl geçeceğini zaman zaman anlatıyorum!" sözlerini kullandı.

Hoca'm söylemişti!

Süper Lig'de geçen sezonun 32. haftasındaki Çaykur Rizespor ile oynanan karşılaşmada geçirdiği sakatlık sebebiyle ameliyat edilen Emre Akbaba, 8 ay 4 gün aradan sonra resmî maça çıktı. Sahaya kaptan olarak adım atan Akbaba'nın uzun süren forma hasreti, yine Çaykur Rizespor ile deplasmanda yapılan bir müsabakada sona ermiş oldu. Futbolcu golünü atarken bu defa Rize'den mutlu ayrıldı. Emre maç sonrası, "Kura belli olduktan sonra Hoca'm bana, 'Rize çıktı, ben kadere inanırım, o maçta oynayacaksın' dedi. Kaptan çıkardı beni, Hocam'a ne kadar teşekkür etsem az. Sakatlığın başında Fransa'daydım bir dönem, orada da beni arayıp, soruyordu, bu benim için çok özel" ifadelerini kullandı.

SERI: ÇOK ÇALIŞACAĞIM

Daha iyi olacağım

G.Saray'ın orta saha oyuncusu Seri, "Daha fazla fırsat bulabilirdik, yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik" derken, "Antrenmanlarda daha fazla çalışacağım, ligin ikinci yarısında daha iyi olacağım" sözlerini kullandı.

GOL İPTAL EDİLİNCE

Terim sinirlendi

G.Saray, 90+2. dakikada Emre Mor ile galibiyet golünü buldu fakat hakem Halis Özkahya VAR uyarısıyla pozisyonu ekranda inceledikten sonra iptal etti. Terim, bu karara sinirlenerek soyunma odasına gitti.

G.SARAY'DAN PENALTI TEPKİSİ

Bu 'Zorlu' kafası!

Emre Akbaba'nın pozisyonuna penaltı kararı çıkmamasına G.Saraylı yönetici Özgür Savaş Özüdoğru tepki göstererek, "Emre'nin pozisyonundaki 'HALİS muhlis' penaltıyı görmediler. Bu kafa ZORLU kafasıdır" paylaşımı yaptı.