Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Monster Energy Honda Team, 2020 Dakar Rallisi'nden zaferle döndü. Uzun yıllar Dakar Ralli'sinden uzak kalan Team HRC 8 yıl önce tekrar dünyanın en zorlu yarışına katılmaya başladı. Sekiz yılın ardından Honda pilotu Ricky Brabec, yarışın en başından Suudi Arabistan'da düzenlenen özel etaba kadar podyumda yer aldı ve yarıştan zaferle döndü.

Ricky Brabec elde ettiği bu zaferle birlikte Dakar Rallisi'ni kasıp kavuran ilk Amerikan pilot oldu. Üçüncü etaptan itibaren kesintisiz bir şekilde liderliği sürdüren Amerikalı pilot iki etap zaferine ulaştı. Yarışta sergilemiş olduğu istikrar kadar üstün navigasyon becerileriyle de önemli bir avantaj yakalayan Brabec, Honda CRF450 Rally ile yakalamış olduğu uyum ve yüksek temponun da katkısıyla zafere ulaştı. Monster Energy Honda Ekibi, 2020 Dakar Rallisi'nin tamamında üstün bir performans sergiledi. Brabec, 5 bin km'si süreli olmak üzere toplamda 7 bin 800 km mesafeyi kapsayan rallide iki etap zaferine (etap 3 ve etap 6) ulaştı. Bunun dışında José Ignacio Cornejo (etap 4 ve etap 12), Kevin Benavides (etap 7) ve Joan Barreda (etap 10) zafere ulaştılar. Birçok etapta defalarca en iyi ara zamana imza atan ekip 3'üncü ve 10'uncu etapta podyum kapattı.