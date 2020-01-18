Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziantep FK ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. hafta maçında karşı karşıya geldi. Kalyon Stadyumu'nda oynanan maçı Fenerbahçe 2-0 kazandı. Sarı-lacivertli takıma 3 puanı getiren golleri 51. dakikada Max Kruse ve 90+2'de Vedat Muriqi attı.

Gaziantep'in 87. dakikada Twumasi ile bulduğu gol, VAR incelemesiyle öncesinde faul yapıldığı gerekçesiyle iptal edildi.

Fenerbahçe, bu sezon ilk kez üst üste 2 deplasman galibiyeti aldı ve puanını 34'e yükseltti. Gaziantep ise 24 puanda kaldı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında 25 Ocak Cumartesi saat 20.00'de Başakşehir'i konuk edecek. Gaziantep ise 24 Ocak Cuma saat 20.00'de Gençlerbirliği ile Ankara'da karşı karşıya gelecek.

Maçtan dakikalar

İlk yarı

7. dakikada sağ kanattan Oğuz Ceylan'ın yaptığı ortada ön direkte Jailson'un ters vuruşunda kaleci Altay, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

35. dakikada savunmadan seken topu ceza sahasında önünde bulan Ozan Tufan'ın vuruşunda savunmaya da çarpan top üstten kornere gitti.

40. dakikada Emre Belözoğlu'nun kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde Serdar'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

43. dakikada savunma arkasına atılan uzun pasta Ozan Tufan topu kafasıyla Muric'e indirdi. Bu oyuncunun kafa vuruşunda araya kaleci Günay girerek meşin yuvarlağı kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.