Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılarda takımdan gönderilmesi planlanan futbolcularla ilgili de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Takımda forma şansı bulamayan isimlerden olan Jimmy Durmaz için Beşiktaş ve Kayserispor devrede. Beşiktaş'ın harcama limitiyle ilgili sorunları çözmesi halinde Jimmy Durmaz ile ilgileneceği öğrenildi.

10 MAÇTA 1 ASİST YAPTI

Galatasaray'ın da oyuncuyu yalnızca kiralamak istediği ve bu kararı oyuncuyla menajerine bildirdiği belirtildi. Beşiktaş'ın Abdullah Avcı ile yola devam etmesi ve transferle ilgili limit engelini aşması halinde oyuncunun siyah beyazlılara kiralanması bekleniyor. Jimmy Durmaz, Galatasaray'da şimdiye kadar 10 resmi maçta 338 dakika sahada kaldı ve 1 asistle oynadı. (Futbol Arena)