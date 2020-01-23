 Tahkim Kurulu'ndan açıklama: "Fenerbahçe'nin itirazının kısmen kabulüyle başvuru dilekçesinde belirtilen harcama limitini olumsuz etkileyen; 16 milyon TL'lik kısmının, gerekçesi kararda açıklanacağı üzere harcama limitine eklenmesine, oybirliği ile karar verilmiştir."